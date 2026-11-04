汤申—东海岸线的勿洛南站（Bedok South）、滨海市区线的锡林站（Xilin），以及连接这两条地铁线的双溪勿洛转换站（Sungei Bedok），将在12月26日启用，方便东部居民搭乘汤东线直达市区，日后还可直接搭到兀兰，转搭新柔地铁前往新山。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期三（11月4日）在新加坡城市出行周（Singapore Urban Mobility Week，简称SUMW）开幕仪式上，宣布三个新地铁站将在年底启用的消息。

“希望东部居民喜欢这份圣诞礼物。”

其中，勿洛南站和双溪勿洛站属于汤申—东海岸线第五阶段工程；锡林站则是滨海市区线第三阶段延长线工程。随着三个新地铁站投入服务，滨海市区线与汤东线将正式衔接，为东部居民提供更多乘车路线选择。

东部居民届时可乘搭汤东线直达市中心，并一路北上前往兀兰。随着新柔地铁系统预计明年2月通车，乘客日后也可通过汤东线转搭新柔地铁，更方便地往返新加坡与柔佛新山。

有助缩短车程时间

陆路交通管理局发文告说，汤东线第五阶段及市区线延长线全长共4.3公里。三个新地铁站启用后，将改善东部地区的交通连接，方便乘客前往樟宜商业园和淡滨尼区域中心等地。

随着汤东线第五阶段通车，超过24万户家庭可在步行10分钟内抵达汤东线地铁站；市区线第三阶段延长线启用后，也将有超过22万户家庭可在步行10分钟内抵达市区线地铁站。

随着新地铁站启用，往返东部与其他地区的乘客，将享有更便捷的交通连接，出行时间也有望缩短。

例如，从合乐站（Havelock）前往樟宜商业园，车程将从目前的约70分钟缩短至45分钟，节省25分钟；从马林百列前往淡滨尼，也可缩短10分钟。