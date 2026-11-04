交通部和陆路交通管理局将从12月起，每季度公布自动驾驶车辆的部署情况，包括投入服务的规模、乘客体验及安全表现，让公众能够根据实际数据，而非主观印象，客观评估自动驾驶技术的表现。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期三（11月4日）在新达新加坡会展中心举行的2026年新加坡城市出行周（Singapore Urban Mobility Week，简称SUMW）开幕仪式上，宣布上述消息。

他指出，随着我国逐步扩大自动驾驶车辆的部署规模，当局希望通过提高透明度，加强公众对这项技术的信心。

目前，我国公路上已有25辆载客自驾车，另有少量自驾商用车辆正在测试。

萧振祥指出，公众对载客自驾车的反馈非常正面，乘客普遍认为车程平稳舒适。现有数据也显示，这些车辆的安全表现也非常好。

我国早在2015年便设立首个自动驾驶车测试中心，研究这项技术如何适应本地道路环境。随着近年来人工智能（AI）和感应器技术进步，自驾车已逐步从测试走向城市道路。

萧振祥说，他曾在中国广州及美国旧金山湾区体验乘坐自驾车，看到这些车辆能够应对复杂的城市交通环境，让他相信这项技术已具备实际部署的条件，新加坡也须及早做好准备。

他指出，自驾车可为公众提供更多出行选择，例如服务公共交通尚未覆盖的地区，或为深夜出行的乘客，提供安全的交通选择。

虽然自驾技术目前不会立即影响司机的工作，但政府已提前规划，并与交通业者及工会密切合作，协助司机转型，在新兴的自驾行业担任需要专业技能的工作。

为期三天的新加坡城市出行周由陆交局、陆交局独资子公司MSI Global及MP Singapore联办，主题是“驱动未来：自动驾驶创新、智慧基础设施与城市交通”。与会者将探讨新兴科技如何为城市打造更智慧、可持续与连通便利的交通系统。

超过200家参展企业与品牌将集中展示它们的电动与自驾车技术、AI驱动交通方案、地铁和巴士系统，以及改善头尾一里路衔接的最新物流技术。三天活动预计吸引来自50多个国家，超过8000名与会者出席。