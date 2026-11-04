在地缘政治紧张局势加剧、经济不确定性上升之际，新加坡国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉呼吁亚太经济合作组织（APEC）各经济体加强区域互联互通，维护全球能源供应链稳定和海上贸易航道畅通安全，并通过务实合作应对共同挑战。

根据新加坡外交部文告，陈圣辉与人力部兼能源、贸易及工业部政务部长符策翔，星期二（11月3日）出席由中国以视讯方式主办的第37届APEC部长级会议。

陈圣辉在会上指出，本区域当前面临紧张局势升温、互信削弱和供应链中断等挑战。世界贸易组织估计，若多边贸易体系分裂成不同集团，全球国内生产总值（GDP）可能减少5.1%。

他说，为应对这些挑战，并实现APEC“布城愿景2040”提出的建设开放、和平的亚太共同体的目标，各方必须聚焦两个方面：保持区域开放与互联互通，以及寻求共同点、开展务实合作。

在保持开放与互联互通方面，陈圣辉指出，经济体和企业要持续增长，必须相互开展贸易和投资，保持贸易往来活跃与供应链互联互通。他因此欢迎APEC《供应链互联互通框架行动计划》第三期（SCFAP III）框架下正在推进的工作，以解决供应链瓶颈、增强韧性。

他也说，当晚多名与会者表达了对本区域当前能源供应受阻问题的关切，各方必须重申共同承诺，维护全球能源供应链和海上贸易航道的稳定、开放与可靠。

陈圣辉还以在深圳举行的首届APEC青年学者论坛为例，强调人员交流的重要性。这个论坛汇聚来自包括新加坡在内的13个经济体的青年学者，就创新、教育和可持续发展交流想法。

在开展务实合作方面，他指出，各经济体共同面临人口结构变化，以及劳动队伍需求不断改变的挑战。因此，他欢迎APEC人力资源开发部长级会议在终身学习、在职培训和学徒培训方面取得的成果，帮助员工为科技变革做好准备。

此外，我国还在会上分享了在劳资政三方合作和工作再设计方面的努力与经验，以及这些举措如何持续帮助员工在人口结构变化和科技发展的背景下取得更好发展。

陈圣辉也欢迎在新西兰和中国主导下对《奥特亚罗瓦行动计划》进行的检讨。他说，除了盘点现有进展，这项行动计划也将为APEC未来五年的工作指明方向。

他指出，各方应继续朝更长远的目标迈进，包括逐步推进亚太自由贸易区（FTAAP）的建设。“新加坡已做好准备，与所有APEC经济体合作，共同维护稳定、开放与合作的区域环境。”