在淡滨尼12道致命车祸中受伤的25岁女驾驶虽未受重伤，但目前正接受心理治疗。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆星期二（11月3日）在脸书上发文，透露上述信息。

马炎庆也是淡滨尼集选区议员。他与基层领袖一同探访在事故中受伤的25岁女驾驶米拉（Mira）。令他欣慰的是，米拉身体没有受到严重伤害，但她正因这次事故造成的心理创伤接受心理治疗。

“她当时驾驶的是父亲的汽车，车辆严重损毁，必须报废。这也影响她父亲的工作，因为他需要开车前往裕廊岛上班。我们讨论了他们所需的帮助，包括法律咨询和保险索赔。希望通过我们的转介，他们能尽快获得所需援助。”

他也祝愿米拉早日康复，并说已要求与相关机构会面，讨论是否能在淡滨尼12道采取措施，防止类似事故再次发生。

根据早前报道，淡滨尼12道10月29日晚上10时35分左右发生致命车祸。一辆汽车疑失控撞越中央分界堤，与另一辆汽车和一辆电单车相撞。其中一辆涉事汽车的驾驶者与乘客事后逃离现场；电单车男骑士与后座女乘客送院后伤重不治。

30岁肇事男驾驶祖菲卡（Muhammad Zulfiqar Abdul Aziz）和女乘客随后落网。他被控上法庭，面对肇事逃逸、无照驾驶、使用假车牌等九项罪名。案件展期至11月27日过堂。