建屋发展局推出今年最后一轮预购组屋销售活动，共有7964个单位供申购。七个项目中，唯一的黄金地段项目位于大巴窑，津贴回收率为11%。

这也是购屋收入顶限调高后的首轮销售活动，年满55岁的年长者首次可申请社区关爱组屋。

建屋局星期三（11月4日）发文告，公布本轮七个预购组屋项目的详情。项目分布在三巴旺、勿洛、登加、芽笼、大巴窑和义顺六个市镇，包括三个标准地段、三个优选地段，以及一个黄金地段项目。

本轮唯一的黄金地段项目是大巴窑的Toa Payoh Hillside，提供二房式灵活单位、四房式单位和社区关爱组屋。未扣除购屋津贴的售价分别从24万3000元、55万8000元和15万1000元起跳。

这个项目的津贴回收率为11%，意味着屋主在住满10年最低居住年限后转售组屋时，须向建屋局缴还转售价或估价（以较高者为准）的11%。

Toa Payoh Hillside也是当局今年7月宣布放宽社区关爱组屋申请年龄门槛后，推出的首个相关项目，共提供256个社区关爱组屋单位。随着申请年龄从65岁降至55岁，有意搬入较小单位的年长者，除了二房式灵活单位，如今也可考虑社区关爱组屋。

当局此前也宣布，将为符合条件的年长者提供津贴，进一步减轻社区关爱组屋基本服务配套的费用负担。

三优选地段项目 津贴回收率介于8%至9%

三个优选地段项目分别是芽笼的Merpati Meadow，以及勿洛的Bayshore Sails和Bayshore Oasis。

Merpati Meadow的津贴回收率为8%，另外两个项目则同为9%。这三个项目提供二房式灵活、三房式和四房式单位，未扣除购屋津贴的售价分别从20万8000元、40万9000元和54万5000元起跳。

至于三个标准地段项目，则是义顺的Chencharu Acres、三巴旺的Sembawang Anchor，以及登加的Plantation Dew，提供二房式灵活至五房式单位。其中，Plantation Dew也提供三代同堂单位。

Sembawang Anchor共有1310个单位，等候时间为两年10个月，是本轮销售活动中最短的，其余六个项目的等候时间均少于四年。Sembawang Anchor提供二房式灵活、三房式、四房式和五房式单位，未扣除购屋津贴的售价分别从15万6000元、27万4000元、31万2000元和47万9000元起跳。

逾三分之一单位为二房式灵活组屋

国家发展部长徐芳达在脸书发文说，他走访社区时经常与年轻夫妇交流，发现他们虽然期待拥有自己的第一个家，但也关心能否找到符合预算的组屋，以及需要等多久才能入住。

他指出，不同购屋者有不同考量，有些人重视价格，有些人希望尽早入住、住得靠近亲人，或找到符合年长后生活需求的住房。因此，政府持续在全岛不同地区兴建更多组屋，并加快建造速度。

本轮销售也是政府调高购屋收入顶限后的首轮预购组屋销售活动。家庭申请预购组屋的月入顶限已提高至1万6000元，单身者则提高至8000元，让更多新加坡人有机会购买负担得起的公共住房。

徐芳达强调，政府也没有忽略单身者和年长者的住房需求。本轮推出的单位中，超过三分之一是二房式灵活单位，遍布所有七个项目，为首次购屋的单身者和年长者提供更多选择。

公众即日起至11月11日，可通过建屋局线上组屋平台（HDB Flat Portal）提交申请。

建屋局将在明年2月展开下一轮预购组屋销售活动，届时将在碧山、淡滨尼、大巴窑和登加推出约4300个单位。当局也将同步举行剩余组屋销售活动，推出约5000个单位。