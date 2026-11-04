数据显示，本地近五成年满60岁的年长者，每天平均花一两个小时在智能设备上进行休闲活动；另有近四成年长者称，每天使用这类设备的时间长达三至五小时。

政府将持续关注相关情况，并评估是否有必要针对年长者群体做进一步研究。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪星期三（11月4日）在国会答复丹戎巴葛集选区议员祖安清心的提问时指出，根据日常观察，确实有越来越多的年长者沉迷于智能手机，当中许多人常看人工智能（AI）生成的微短剧。

“这占据了年长者本该用于社交和运动的时间，而这些活动对他们的身心健康至关重要。”

本地研究显示，过度使用智能手机与心理健康状况不佳存在关联，包括引发抑郁症状、焦虑以及睡眠问题。

不过陈杰豪指出，目前研究主要集中在年轻人和中年人身上，相关研究结果可能无法直接套用于年满65岁的年长者群体。

陈杰豪也说，政府致力于帮助年长者自信且安全地使用数码技术，同时鼓励他们保持活跃的生活和社交方式。

“通过资讯通信媒体发展局的‘数码乐龄计划’（Seniors Go Digital）等计划，年长者可以掌握并善用数码技能。在‘乐龄SG’计划下，活跃乐龄中心为年长者安排体育、社交和其他有意义的活动，鼓励他们参与团体活动，降低被社会孤立的风险。”