今年9月以来，人力部已展开500多次工地稽查，确保雇主遵守烟霾指导原则。多数受查的工作场所都落实必要的烟霾防护措施。

人力部兼文化、社区及青年部政务部长迪内希，星期三（11月4日）在国会答复榜鹅集选区议员杨涴淩和工人党非选区议员蒋佩姗有关烟霾对户外员工影响的口头询问。

迪内希说，根据《工作场所安全与卫生法令》，雇主须采取合理且切实可行的措施，保障员工的安全，包括保护他们免受烟霾影响。雇主须遵守人力部的烟霾指导原则，依据每日空气污染指数（PSI）预测，规划隔日的户外工作安排。

他透露，人力部稽查后发现，最常见的违规情况是未对烟霾危害进行风险评估，或风险评估不完整。人力部已向有关雇主发出违例通知，要求他们纠正，否则他们将面对销案罚款。

此外，人力部也根据一小时悬浮颗粒PM2.5浓度指数发布参考原则，协助雇主及时调整现场工作安排。人力部鼓励雇主采取参考原则的措施，并将继续提醒雇主落实这些措施，包括在稽查时提醒。

若雇主因烟霾减少或暂停户外工作，烟霾相关工作场所措施劳资政三方参考原则，可为雇主应对烟霾对员工的影响提供实用指导，包括灵活工作安排、休假及工资事宜。

蒋佩姗也提问，人力部的烟霾指导原则是否适用于咖啡店和小贩中心等自然通风场所的员工，以及如何确保他们的安全。

迪内希说，指导原则适用于在自然通风工作场所工作的雇员，包括咖啡店和小贩中心等雇员；这些场所仍被视为户外工作。视空气质量和工作性质而定，雇主可安排员工轮换工作或调派至其他岗位、提供合适的口罩或呼吸罩，以及给予足够的休息时间。对于较易受烟霾影响的员工，包括年长及患有慢性心脏或肺部疾病的员工，雇主应采取额外预防措施。