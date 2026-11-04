骗子通过WhatsApp或Telegram发来信息，即使一开始看似正常，也可能在聊天过程中逐步露出马脚。如今，一款新反诈骗应用可利用人工智能分析前后对话，一旦发现可疑迹象就会主动示警，提醒用户提防诈骗。

这款名为“AntiScam Pango”（简称Pango）的应用，由新加坡政府科技局（GovTech）与谷歌DeepMind合作开发，目前已开放公众测试，安卓手机用户可从谷歌Play应用商店免费下载。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，星期三（11月4日）在政府科技局STACK 2026大会上致开幕辞时宣布这项消息，并呼吁公众下载试用，提供反馈。

Pango的名称取自穿山甲（pangolin）的英文名。穿山甲遇到危险时会蜷缩身体保护自己，当局希望公众也能像穿山甲一样，懂得保护自己，免受诈骗侵害。

与一般只检查个别可疑信息的反诈骗工具不同，Pango会在用户授权后于手机后台运行，分析WhatsApp、Telegram和手机短信的推送内容，并将同一发送者的连续信息串联起来，判断整段对话是否有诈骗迹象。

这意味着，即使骗子一开始只是闲聊、建立信任，随后才逐步诱导用户转账或透露个人资料，应用也能通过分析前后对话，识别可能隐藏其中的诈骗手法。

一旦发现可疑对话，应用就会在手机屏幕上弹出警告，并说明哪些内容可能涉及诈骗，让用户在回复信息或采取进一步行动前提高警惕。应用不会自动拦截或删除信息，是否继续对话仍由用户自行决定。

对话内容只在手机内分析 保护用户隐私

Pango并非直接读取WhatsApp或Telegram应用内的聊天记录，而是分析这些应用在手机上显示的推送通知（notification），因此如何保障用户隐私也是一大考量。

政府科技局强调，Pango只会在用户授权后读取通知内容，所有分析都直接在手机内完成，不会将信息上传至外部服务器。除非用户主动举报可疑对话，否则当局及合作伙伴都无法获取这些私人信息。

刘洁敏指出，WhatsApp等通讯平台采用端到端加密技术，虽然有助保护用户隐私，却也让外界难以察觉可疑对话，无法及时提醒可能受骗的人。

Pango尝试在保护隐私的同时填补这一防诈漏洞。政府科技局结合本地诈骗案例及谷歌DeepMind的人工智能（AI）技术，训练模型识别针对新加坡人的诈骗手法，包括骗子常用的语言表达方式，以及操纵受害者的伎俩。

不过，这款应用目前只适用于安卓手机，因为安卓系统允许应用在获得用户授权后读取推送通知。政府科技局正研究如何在苹果iOS系统提供类似防护功能，同时探讨将监测范围扩大至其他通讯平台。

与ScamShield互补 未来或整合功能

Pango并非用来取代现有的ScamShield反诈骗应用，而是提供多一层防护。

ScamShield主要协助用户拦截诈骗电话、过滤可疑短信，以及检查和举报可疑信息、电话号码及链接；Pango则进一步分析通讯平台上的对话内容，包括来自尚未被标记为可疑号码的信息。

政府科技局鼓励公众同时使用两款应用，以获得更全面的防护。当局将在公开测试阶段收集用户反馈，持续改善Pango的识别能力，并在技术成熟后，探讨将有关功能整合进ScamShield。

政府科技局今年庆祝成立10周年。刘洁敏在致辞中指出，政府开发科技产品，应以解决公众面对的实际问题为出发点，同时确保技术安全可靠。

不过，她强调，诈骗等复杂问题无法单靠政府或任何一家企业解决，须集合不同机构的专业知识和资源。她特别呼吁经营通讯平台的科技企业主动参与，共同开发更有效的反诈骗措施。

她说：“政府可以提出明确的现实问题，业界和从业者提供技术知识，并坦诚说明哪些方法有效、哪些行不通。接着，我们一起测试，保留真正有效的做法。”

刘洁敏说，科技日新月异，今天开发的一些产品，几年后或许就会过时，但有一个原则不应改变，那就是始终思考：“我们要解决什么问题？解决之后，谁的生活会变得更好？”