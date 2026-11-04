34岁伊朗男子向同住女租户示好被拒后，强行闯入房间，将她拉到另一间卧室施暴。他星期三（11月4日）承认强奸罪，被判坐牢10年和打鞭六下。

这起强奸案发生于2023年1月31日，地点是本地一个住宅单位。被告凯万·莫塔莱比（译音，Keivan Motallebi）面对两项强奸控状。受害人是一名中国籍女子，案发时26岁。庭上没有透露两人的职业。

根据案情，受害人于2021年1月中，从中国来到新工作，不久后租下案发单位的一间卧室。当时，女房东住在主人房，另一名女租户住在第三间卧室。

2023年1月，被告搬进单位，与女房东同住主人房。被告与受害人不久后在厨房首次碰面并交谈。

两人第二次交谈是在同月30日傍晚，受害人下班回家，当时屋内只有她和被告。被告主动敲受害人房门，邀她到客厅聊天。得知受害人单身后，被告向她表白，希望与她交往。受害人称需要时间考虑，随后返回卧室。

隔天晚上7时左右，受害人回到住处，被告再次向她示好，多次要求她与自己交往，但都遭到拒绝。

不久后，受害人在卧室内听到敲门声。她打开房门，惊见被告全身赤裸站在门外，吓得立即试图关门。

岂料，被告强行闯入房间，将受害人拉到主人房。尽管受害人一再表明不愿与他发生性行为，并苦苦哀求，被告仍将她压制在床上强奸。

被告事后道歉 受害人隔天报警

事后，被告向受害人道歉，并问她能否原谅自己。受害人告诉被告，她感到非常害怕，想去浴室洗澡。她也发现，自己的手指在挣扎过程中割伤。受害人隔天下午到邻里警局报案，被告同一天被捕。

被告没有聘请律师，星期三自行在庭上求情。已被还押的他以流利英语向法官说，对自己犯下的罪行感到非常抱歉，如果可以，他希望能改写过去。他也恳求法官给他一个改过自新的机会。

高庭法官蒋诗琦下判时，斥责被告犯下严重且恶劣的强奸罪。她指出，受害人原本应在自己家中感到安全，却在住处遭到强奸，令她失去应有的安全感。这也是法庭加重刑罚的考量因素之一。