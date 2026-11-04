10月组屋整体转售价环比微跌0.2%，但售价至少100万元的组屋交易量连续第三个月刷新单月纪录，达到238宗。女皇镇一个五房式组屋单位更以181万8000元易手，创下组屋转售价新高。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期三（11月4日）发布的预估数据显示，10月百万组屋交易量比9月的209宗增加29宗，占当月整体转售交易量的10.9%。

根据建屋发展局的公开交易记录，刷新组屋转售价纪录的是女皇镇SkyParc@Dawson第96座的一个优质单位，楼层介于40层至42层，面积111平方米，剩余屋契94年。

此前的最高组屋转售价纪录，是今年4月以172万8000元成交、位于红山City Vue@Henderson的一个五房式单位。

10月组屋转售价环比下跌0.2%，其中成熟和非成熟组屋区的价格分别下跌0.2%和0.7%。（叶振忠摄）

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）指出，百万组屋交易量连续创新高，整体转售价却微跌0.2%，反映买家对优质组屋的需求仍然强劲，与整体市场的价格走势形成对比。

他说，买家愿意为面积宽敞、地段优越及剩余屋契较长的组屋支付更高价格，尤其是成熟组屋区内屋龄较新的单位。这类单位交通便利，又邻近学校和生活设施，因此特别受欢迎。

随着更多组屋达到五年最低居住年限（MOP），热门组屋区将有更多屋龄较新的单位进入转售市场，为买家提供更多选择，也可能进一步推高百万组屋交易量。

数据显示，10月百万组屋交易最多的是大巴窑，共有39宗；其次是女皇镇的31宗和勿洛的26宗。非成熟组屋区的最高成交价，则是榜鹅路一个以132万元易手的五房式单位。

整体转售交易量减少3.1%

尽管高价组屋交易活跃，整体转售市场却有所放缓。10月成熟和非成熟组屋区的价格分别下跌0.2%和0.7%。

按房型划分，三房式和公寓式组屋的转售价分别下跌1%和1.2%，四房式和五房式则分别上涨0.5%和0.3%。与去年同期相比，整体转售价保持稳定。

交易量方面，10月共有2178个组屋单位转手，比9月减少3.1%，但较去年同期增加61.7%。

四房式组屋占整体交易量的比率最高，达41.6%；其次是五房式的28.4%、三房式的22.2%，以及公寓式的7.8%。按地区划分，52.4%的交易来自非成熟组屋区，其余47.6%来自成熟组屋区。

展望今年剩余两个月，哈金预计，市场对地段优越、面积较大组屋的需求料将保持坚挺。出售私宅后转购组屋的屋主，尤其是希望换购宽敞住房，同时从出售私宅所得中套现资金的买家，可能为这类组屋的需求提供额外支撑。

另一方面，随着更多组屋进入转售市场，加上11月的预购组屋销售活动，买家将有更多选择，有助于缓解整体转售市场的价格上涨压力。