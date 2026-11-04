今年第二季非居民就业人数是居民的四倍多，主要是工作准证持有者大增，S准证和就业准证持有者反而减少。现有数据并未显示，这段期间S准证和就业准证持有者取代居民的职位。

非居民就业人数在第二季增加9200人，是居民就业人数增幅2200人的四倍多。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，星期三（11月4日）答复工人党阿裕尼集选区议员严燕松的口头询问时透露，不包括外籍帮佣，今年第二季工作准证持有者增加1万零900人，S准证和就业准证持有者各减少900人。

刘洁敏说，人力部尚未统计今年第二季的职业划分数据。但从行业来看，S准证和就业准证持有者人数下降，主要集中在专业服务、金融服务和资讯通信业，而这些行业的居民就业人数则增加。

S准证和就业准证持有者人数增长最显著的领域，是行政与支援服务业，涵盖保安、清洁、招聘及办公室支援服务，增幅主要集中在办公室行政与支援服务。

相反，行政与支援服务业整体的居民就业人数下降，而降幅主要集中在就业介绍与招聘服务这一细分行业。

她指出，居民与非居民就业人数的变动分别由不同的细分行业推动，因此现有数据并未显示，在这段期间内S准证和就业准证持有者取代居民的职位。