伟盛有限公司（GS Holdings Limited）一名前高层及另外两名男子，涉嫌串谋通过证券交易推高公司股价，星期三（11月4日）被控上法庭。

三名被告分别是冯木（68岁）、钟发（60岁，马来西亚籍）和许金盛（62岁）。

其中，冯木和钟发分别面对一项和两项抵触《证券与期货法令》的控状，两人也各面对一项妨碍司法公正的控状。许金盛则面对一项抵触《证券与期货法令》的控状。

根据资料，冯木曾担任伟盛有限公司的执行董事和首席执行官。

控状显示，三人涉嫌在2022年1月至2023年10月，串谋通过证券交易推高伟盛的证券价格，制造误导性的市场表象。冯木和钟发也被指在这段期间，删除涉及三人串谋协议的短信，企图妨碍司法公正。

钟发面对的另一项控状则指，他曾在2021年11月至2022年1月，通过证券交易推高伟盛的股价。

三人均表示打算聘请律师，尚未表明是否认罪。案件展期至12月2日再度过堂。

冯木获准以12万元保释，钟发和许金盛的保释金则分别为4万元和3万元。

根据《证券与期货法令》，相关罪名一旦成立，可判最长七年监禁，或罚款最高25万元，或两者兼施。妨碍司法公正罪若成立，则可判最长七年监禁，或罚款，或两者兼施。

伟盛有限公司2016年在新加坡交易所凯利板上市，早期主要提供中央洗碗服务，后来转型经营食阁、咖啡店和餐馆。今年，公司出售旗下餐饮业务，并更名为Octopus亚太控股公司，专注发展饮料分销业务。（人名译音）