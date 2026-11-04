万圣节派对演变成暴力事件！一名11岁男童在同学家参加聚会时，疑因另一名男童玩手机游戏落败而遭迁怒，脸部被痛击约20拳，甚至被对方用手机砸头，导致红肿、鼻梁淤青，事后更被诊断出脑震荡。

受伤男童的母亲施温馨（30来岁）接受《联合早报》访问时难掩震惊与愤慨，直言从未想过儿子会遭遇这样的意外。

这起事件发生在上星期六（10月31日）傍晚约7时30分，11岁儿子当时受邀出席一名同学家中举行的万圣节聚会。

据施温馨的叙述，由于事发当天得在家照料出世三个月的小儿子，她于是叫了德士让儿子独自赴会。她当时认为，这只是“完全正常的育儿决定”，毕竟儿子曾多次独自参加聚会，向来安然无恙。

儿子当晚回到家便说“派对出事了”，施温馨起初以为只是弄丢手机或与朋友拌嘴之类的寻常小事，未料细问之下才惊悉儿子遭人攻击。

施温馨透露，施暴者是一名与儿子同龄的男童，疑似平时就有情绪管理问题。对方疑因在一场手机游戏中落败而暴怒，竟将怒气出在一旁无辜的儿子，不仅朝他脸部连续挥打约20拳，甚至拿起手机敲打儿子的头部。

“儿子当时甚至没有参与同款游戏，突如其来的袭击让他吓得愣在原地。”施温馨说，对方体型较为矮小，但儿子没有还手，且为避免母亲担心，直至回家才说出遭遇。

看着儿子头部红肿的伤口与淤青的鼻梁，施温馨决定报警处理，并带儿子到医院检查。

针对这起事件，新加坡警察部队受询时证实已接获报案，调查工作正在进行中。

涉事男童当面道歉 伤者母亲指欠缺诚意

施温馨说，儿子星期二（11月3日）复诊时，被医生证实脑震荡。“我现在只想把心思放在儿子身上，密切留意他的情况，确保伤情不会恶化。”

施温馨说，她事后与施暴男童的母亲联络，涉事男童虽然当面道歉，但态度欠缺诚恳。“他起初哭着道歉，一听我说不会原谅他之后便停止哭泣，瞪着我看。”

回顾整起事件，施温馨指出，孩子遭攻击时愣在原地，不代表暴行的严重性有所减轻；不还手也不意味着他软弱。儿子回到家才崩溃，更不代表他安然无恙。

施温馨过后便没再与施暴男童的父母联络，儿子至今仍感到头部疼痛与晕眩，并会在两周后再到医院复诊。