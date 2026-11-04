保健卫生部目前没有计划将处方权扩大至临床心理学家。患者若需要药物治疗，心理学家可把病例转介给精神科医生和家庭医生跟进。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，星期三（11月4日）在国会答复工人党盛港集选区议员何廷儒的口头询问时，以南洋理工大学和国立健保集团今年8月起联办的“应用型专科心理学整合式住院培训”（Applied Specialist Psychology Integrated Residency Education，简称ASPIRE）课程为例强调，虽然部分培训内容与处方有关联，但处方权最终取决于患者和服务的需求“。

他说：“但在目前这个阶段，健卫部并未看到这样的需求。”

陈杰豪指出，除了有明确的临床与服务需求，向注册专业人员授予处方权，相关人员也须具备适当的培训和资质，并须接受机构的管理与监督。

目前，我国临床心理学家并无处方权，只有拥有医学博士学位的精神科医生才能开处方药。

ASPIRE课程由南大李光前医学院和国立健保集团属下的心理卫生学院共同开办及授课，培训内容首次包括处方相关的专业课程。

陈杰豪说：“未来若出现需要临床心理学家开具处方的服务需求，健卫部必须先建立一套全国框架，与相关的高等学府合作，确保他们的培训课程符合所需标准，以保证临床心理学家能安全、有效地开具处方。”

随着心理健康问题日益普遍，陈杰豪也肯定临床心理学家所肩负的重要职责，并指出当局正着手推动包括临床心理学家在内、五个心理学分支学科的注册工作，以加强专业标准与问责制。

情感需求职场倦怠以及人际关系是服务热线最常见三大问题

另一方面，陈杰豪在答复裕廊东—武吉巴督集选区议员许德财针对全国心理援助服务热线1771的口头询问时透露，情感需求、焦虑和职场倦怠等心理健康状态，以及人际关系问题是求助者所面临的最常见的三大问题，热线使用者包括20岁至35岁的年轻人。

他说：“人们不必等到陷入危机或问题变严重时才求助，任何感到焦虑、不知所措、孤独，或者只是正处于人生低谷期的人，都可以随时拨打1771热线或使用Mindline网站资源。”

不过，陈杰豪也澄清，Mindline求助网站和热线的定位并非普通的“陪聊”资源，不能用于日常闲聊；而是在公众遭遇危机或高度压力之前寻求帮助的途径。

公众若面临情绪困扰，可拨打全国心理援助热线1771，或发短信至66691771，或上网mindline.sg。陈杰豪透露，热线、短信和网络聊天的使用率分别大约是60%、25%和15%。