烟霾本质上是跨国境问题，单靠修法无法彻底消除我国受烟雾污染的风险，区域合作仍是关键。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（11月4日）在国会为《跨境烟霾污染法令》修正法案提出二读时说，我国应务实看待修法，今年的跨境烟霾情况已反映，要解决烟霾问题有多么复杂。

她说：“烟霾本质上是跨境问题，区域各地都可能发生火患。我们向造成烟霾的相关者采取行动的能力，仍会受到司法管辖区的限制。解决土地和林火的根本原因须要区域各国政府、企业和社区的持续努力。”

傅海燕强调，修法不能保证当局能成功向涉事者提出控诉，单靠法令也无法解决跨境烟雾问题。“但它可加强我国保护新加坡人的能力，包括让违法企业承担经济后果，即便刑事诉讼仍然困难。”

无意针对区域每一起林火和火患行使权力

我国无意针对区域的每一起林火和火患行使权力。傅海燕指出，政府须将资源集中在确实有可能影响新加坡的事件。“调查区域内的每一起火患既不实际，也不明智。”

她说，国家环境局将继续采用各指标，评估区域林火对新加坡构成的风险。这与目前的做法并无不同。

这些指标包括火点与新加坡的距离、火势持续的时间和范围，以及当时的风向和气象条件。法案内容也包括设立一个委员会，为环境保护总司长提供风险评估的建议。

她说: “修订法案将让我们能够更灵活地针对不同情况采取行动。不过，在决定调查哪些火患时，我们仍会有所侧重，审慎地行使权力。”

傅海燕强调，跨境烟霾不是单靠新加坡能解决的问题，我国将继续与邻国合作，以加强区域协作，从源头预防林火。

新加坡和印度尼西亚外交部长已同意成立联合工作小组，加强信息交流和协调工作。我国欢迎印尼采取措施，以预防林火作为长期解决方案。

她说，但我国也须在自己的管辖区内尽力保护人民免受烟霾危害。修订法案将加强我国在确立责任、及早介入，以及让违法企业承担实质后果的能力。