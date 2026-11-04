脚踏车男骑士摔破头，两名地铁站长伸援手急救，还自掏腰包叫车送他回家。站长受访称：“钱可以再赚，但是人命要紧。”

《新明日报》早前报道，一名53岁男子日骑30公里脚踏车，从义顺到巴西班让批发中心上班，10月5日早晨，他骑到拉柏多公园地铁站外时摔倒，额头出现约五公分割痕。所幸有公众及两名地铁站长及时伸出援手，站长帮忙包扎伤口，还自掏腰包叫车送他回家。

隔天，男子的哥哥胡先生（55岁）到地铁站致谢。

在SMRT工作六年的助理站长莫哈末陶菲克（32岁）忆述，当天早上约8时，一名年轻女乘客突然来到客运服务柜台。

“她通知我一名男子站在扶梯附近，额头流血，我就马上赶过去。”他说，看到男子伤势严重，立刻通知地铁站长拿急救包来。

地铁站长哈金阿尔亚赫亚（37岁）受访时说，他赶到后为伤者包扎头部伤口止血。他也建议叫救护车，但对方不断拒绝。

“我问了他五次，他一直拒绝，然后说要先回家放脚踏车。”

因此，他决定为男子叫私召车回家，并且与莫哈末陶菲克一起送他到上下车处。等车期间，他们不断与男子谈话，确保他保持清醒。

“他后来拿下我们的名字和资料，隔天他哥哥就前来感谢我们。我们很高兴男子过后无恙。”

男子的哥哥也要付约27元的车费，但被哈金阿尔亚赫亚婉拒。他说：“钱可以再赚，但是他弟弟的性命要紧。”

当天，男子的哥哥还送上一些小吃，并与站长合照。