阿叔被指没有出示优惠卡就要用折扣价买杂菜饭，摊位助手坚持要“看卡”，两人因此起口角，助手被指赶阿叔走。有网民认为，对长者如此吼叫似乎过头，有话可以好好说。

这起事件发生在上星期五（10月30日）傍晚6时半，地点在四美3街第248座食阁Kopitiam Corner的禾园（Rice Garden）杂菜饭摊位。

有目击者在脸书上载一段20秒视频，并在贴文指出菜饭摊的助手对年长顾客无礼，也不给予尊重，向对方大喊叫他“走开”。

从视频可见，摊位助手一开始忙着夹菜，后来拿着夹子对着摊位前的一名阿叔大声说：“你给我走！走！走就好了，走！”。

阿叔也不甘示弱，指着助手说， “我为什么要走？你叫我走，我就走啊？你以为你是谁啊？你是在这里做工的”。

当阿叔再重复“你以为你是谁” 时，摊位助手再次大声喊“走”，阿叔则反击“走什么走？”

此时，视频拍到摊位助手在收银机前算着钱，他也对阿叔直喊“你不要和我讲这么多”；阿叔则回应“我和你讲这么多做什么，你这种人，有什么好讲”。最后摊位助手喊“走啦！”整个过程中，阿叔前面还有一名顾客在买菜饭，他后面也排着两名顾客在点餐，其他助手也忙着帮别的顾客点餐。

摊贩同事：须出示卡才能点折扣餐

《新明日报》记者走访时，视频里的摊位助手当天没有值班，他的同事梁先生解释，顾客若是出示社保援助计划（CHAS）蓝卡、建国一代或立国一代卡，或是职总会员卡等，都能以特惠2元7角购买两菜一肉，但顾客必须先出示卡才能点餐。

他说，当天阿叔并没有出示任何卡，称自己一把年纪无需出示卡证明，但同事坚持让对方出示卡，两人才会吵起来。“其实也是小事，但两人都互不退让，后面还有顾客在排队，可能同事一气之下才会叫阿叔‘走开’，阿叔到最后都没出示卡也没点餐，自己离开了。”