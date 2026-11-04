女郎涉嫌将租来的车子交给一名17岁未成年少年驾驶，结果出车祸撞上电单车，她被指之后伙同另外五人在坟场对少年拳打脚踢，并向少年母亲索款，以赔偿受伤的电单车骑士。

被告张慧仪（25岁，译音）面对包括纠众闹事、允许无驾照的未成年人驾驶等在内的七项控状。控方以一项进行审讯，余项暂时搁下。

根据控状，被告涉嫌于2024年11月13日凌晨12时50分，在大巴窑5巷第64座停车场的辅路，允许一名没有驾照的17岁少年开车。她还被指在同月25日晚上11时28分至隔天凌晨1时29分期间，在林厝港回教坟场与另外五人合伙对那名少年拳打脚踢，过程中一行人还持有电击枪（taser）。由于涉案少年未满18岁，受儿童与青少年法令保护，媒体不得报道任何可能泄露其身份的信息。

被告不认罪，案件星期二（11月3日）开审，控方传召少年的母亲出庭作证。

少年母亲供称，她与丈夫经营西餐生意。事发当天她接到女儿电话，得知儿子出事且有三人找上门。夫妻俩赶回家后，便在电梯外碰见被告与另两人。

少年母：被告上门索钱称要赔偿骑士

被告及同伙当时声称有急事找少年但一直联系不上，并指少年驾车时撞倒电单车，导致骑士受伤。被告称车子是用自己的名字租下的，如今骑士受伤需赔偿约8400元，希望少年父母能先拿出2400元应急。少年母亲透露，丈夫最终只给被告等人1000元。

母亲进一步指出，2024年11月27日她突然接到儿子来电要求借1000元，通话中她隐约听到身旁有人说出“2000元”，察觉儿子身边有人，也听得出儿子当时非常恐惧。

她最终拒绝借钱的要求，随后儿子挂断电话。隔天儿子全身脏兮兮地回到家中，脸部带伤，她随即决定带儿子报警。

完整报道，请翻阅2026年11月4日的《新明日报》。