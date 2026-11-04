惹兰勿刹一带的空置店屋单位疑遭人擅闯，房屋经纪报警后，警方调查近10小时，从屋内取走物品。

热心读者通知《新明日报》，星期二（11月3日）下午见数辆警车停在茂德路85号的店屋附数小时，警员不时进出单位。

《新明》记者晚上10时许抵达时，警员正提着大量物品离开，其中包括一件被包裹着的大型物品。

附近商家透露，星期二下午1时许已经看到警车到场，四处打听但不清楚发生何事。

《新明》记者星期三（4日）早上再次走访，在同个店屋三、四楼一家建筑顾问公司的营运经理蔡杰旻说，星期二接到房屋经纪通知，指怀疑有人擅闯二楼的空置单位。

“之前一、二楼都是餐馆，但生意也不是很好，过后就搬走了，但是好像留下了很多东西。”

至于被带走的物品是什么或属于谁，则有待警方进一步调查。

负责店屋出租的房屋经纪林思莹告诉《新明》记者，她星期儿带客户上楼时，发现二楼单位没上锁，也发现有人试图撬开一楼单位门的痕迹。

“之前经营中餐馆的租户搬走后，单位空置不到一年，我每周会有几天来看看。不可能没锁的，我每次都会锁上，而且屋主很信任我，是我全权负责，我是唯一有钥匙的。”

她说，星期二客户觉得单位不合意离开后，她也不想一人进去单位查看，因此选择报警。

警方受询时证实星期二下午约1时15分接到求助通报，根据初步调查，单位内有物品据报丢失。调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2026年11月4日的《新明日报》。