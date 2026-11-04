桥南路致命车祸，附近诊所医生赶往现场施救时，七旬老妇头部和左臂严重出血，心跳一度停止，经抢救后送院，最终仍伤重不治。

一名七旬老妇11月2日早上11时许在桥南路过马路时遭巴士撞上，多名公众轮流为她进行心肺复苏术。老妇送院后不治，涉事巴士司机正协助警方调查。

施救的包括附近一家诊所“流动医生诊所”（Mobile Doctor Clinic）的周欣林医生（54岁）。她前往诊所途中发现几名同事正在路旁帮忙，就上前查看。

“我看见一辆巴士前方的玻璃碎裂，附近有一名老妇倒在地上。”

当时老妇左臂已包扎，头部仍不断出血。

她说：“我叫她时，她虽然无法回应，但眼睛能细微眨动。”

考虑到马路地面粗糙，周欣林指示工作人员取来棉被，垫在老妇身下。

民防人员抵达后，使用脊椎固定板及颈托固定老妇的颈部和脊椎，周欣林与诊所的药剂师、护士等从旁协助。

救护人员接上心电监测设备后，发现老妇已无心跳迹象，众人立即展开心肺复苏术，及用诊所自备的氧气设备协助抢救。

周欣林坦言，过程中最大的挑战是时间紧迫，必须迅速判断伤势并采取急救措施。

“连接心电图时，就发现情况不太乐观。一旦心跳停止，为了保护大脑功能，黄金救治时间只有大约四到六分钟。”

尽管众人竭力抢救，老妇最终仍不治。

完整报道，请翻阅2026年11月4日的《新明日报》。