没有证据表明网站编程语言PHP漏洞，在我国政府或关键信息基础设施系统中遭利用。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪星期三（11月4日）在国会答复多名议员提出的相关询问时，透露这点。

他说：“我们将继续评估现有的漏洞管理要求是否足够完善。这其中也包括由第三方供应商所维护的系统。”

人工智能（AI）模型在全球约七成网站使用的编程语言PHP中，近期发现两个存在多年的安全漏洞；消息公布后，多国政府和私人网站紧急下线。

我国政府科技局（GovTech）和网络安全局也迅速与政府机构，以及关键信息基础设施（CII）的负责方展开合作，检查并保护受影响的系统，同时落实了相关的替代措施。

关键信息基础设施涵盖能源、水供、医疗、银行，以及媒体等11个关键领域。

AI正在加速发现漏洞，网络攻击的速度和规模也在不断扩大。陈杰豪提醒，各机构有能力、也应当持续监控系统，以排查是否有被入侵的迹象；机构也可向网安局获取指导，包括在系统遭到入侵时如何有效应对。

淡滨尼集选区议员陈以君博士在补充提问时，提到缺乏网络安全团队的小型企业所面对的挑战。

陈杰豪对此表示认同并指出，网安局的“新加坡网络安全计划”以及其他政府支持的项目中，有不少举措都提供高达70%的政府联合资助，他因此鼓励中小企业善用相关措施以获得保障。