以特别的方式庆生！一名24岁男子生日当天自掏1000元，买下勿洛一家素食小店的全部食材，再亲手派发给附近租赁组屋的弱势居民。65岁的女店主深受感动，收工后主动加入送暖行列，让这场生日善举格外温馨感人。

24岁的寿星陈纬轩目前经营一家营销顾问公司，同时也是车行老板。他接受《联合早报》访问时透露，自己自幼家境清贫，父亲失业后全靠母亲独力挑起家计，深知无援的滋味。如今生意渐入佳境，他便萌生在10月25日生日当天回馈社会的想法。

生日当天，陈纬轩与一群友人前往位于勿洛的“妙音有机素食迷你坊”。他说，自己与65岁的店主艾莉森（Allyson）并不相识，但听闻对方为照顾患病家属，经营冷冻素食已有数年。考虑到素食较易被大众接受，且多为便于保存的冷冻包装，他决定直接买下店内所有存货。

店主艾莉森（右二）主动提议收工后，与陈纬轩一群人一同前去派发食物。（受访者提供）

陈纬轩指出，艾莉森起初对他“扫货”的举动感到很讶异，在得知他要买来分发给有需要的街坊后，便主动提议收工后与他们一同前去派发食物，让他既意外又感动。

根据派发食物的视频画面，艾莉森在前方带路，陈纬轩则推着装满紫菜、饼干及冷冻加热食品的箱子紧随其后，一群人穿梭组屋走廊，挨家挨户送上温饱。

整个派发过程历时约40分钟，收到斋食的居民都感到意外和惊喜，其中一名男居民也对他们的善举格外感激。陈纬轩说：“这是我回馈社区的初衷。”

一群人穿梭组屋走廊，挨家挨户送上温饱。（受访者提供）

生日如今虽然已过，但这份善举并未就此止步。陈纬轩透露，他和友人计划每隔一两个月开展一次行动，除了继续与艾莉森合作，也打算以“包店”的方式支持其他店家，买食物派发给有需要的人。

陈纬轩坦言，能在特别的日子回馈社会，意义格外非凡。看到居民的笑容，他就会想起当年无助的自己。“我也许无法完全体会他们所经历的一切，但只要能让他们的日子轻松一点，或是给他们一个微笑的理由，我就心满意足了。”

视频结尾，大家在派完食物后，艾莉森主动给了陈纬轩一个温暖的拥抱，场面令人动容。那一刻，陈纬轩感动得几乎落泪。他说：“这让我相信人间依然美好，也给了我变得更好的动力，我会继续脚踏实地。”