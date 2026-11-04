新加坡巡回大使兼国际法大使陈惠菁高票当选国际法院法官，成为历来首个出任国际法院法官的新加坡人，也是东南亚首个担当这个职务的女法官。

我国政要发文祝贺，指这项历史性成就反映了国际社会对陈惠菁和新加坡的信任，也凸显在当今全球动荡多变的局势中，维护国际法、支持和平解决争端的重要性。

设于荷兰海牙的国际法院是联合国主要司法机关，由15名法官组成，任期九年，每三年改选五席。最新一次法官改选在新加坡时间星期二（11月3日）晚上11时在纽约联合国总部举行。

首轮投票，57岁的陈惠菁在联合国大会投票中以151票居首，安全理事会投票则以13票与法国候选人阿拉布吕纳并列第一，她在两个机构绝对多数票支持下当选国际法院法官。

总理黄循财星期三（4日）在脸书发文祝贺，形容这是新加坡值得自豪的历史时刻。

他说，陈惠菁是首名当选国际法院法官的新加坡人，也是东南亚女法官第一人。她高票当选，反映了国际社会对她参选给予广泛支持，也体现各国对她的信任。

他说：“对新加坡这样的小国而言，以规则为基础的国际秩序，是我国维护主权、安全和繁荣的根基。”

国务资政李显龙也在脸书发文祝贺陈惠菁，祝愿她明年2月履新顺利。

外交部长维文医生在脸书发文形容，这是一项非凡成就，也是新加坡深感自豪的时刻。

他说，这对新加坡这样的小国尤其意义深重。“当国际法和以规则为基础的多边体系承受的压力日益严峻，陈惠菁当选凸显了国际机构保持强劲的重要性，也展现小国一样能在国际舞台上所作出的贡献。”

唐振辉：温暖有原则接地气 陈惠菁始终如一

陈惠菁是资深国际法律专家，拥有超过30年经验，专长涵盖海洋法、环境法、国际人道法和人权法等领域。外交部和律政部在今年7月提名她为候选人，参选国际法院法官。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉在脸书说，他一路支持陈惠菁参选，见证她在数月来与各国政府交流、了解并反映各方关切与期盼的过程中，始终沉着坚定，展现韧性与毅力。

“虽然取得如此卓越的成就，她依然是我在法学院认识的那个惠菁，温暖、善解人意，极有原则，更是非常接地气！而最能让她觉得幸福的，依然是那一碗美味的鱼圆面！”

陈惠菁：深知任重道远 必当不负所托

陈惠菁当选后通过外交部发了段视频感言给媒体，感谢两位部长的祝贺。她形容这是新加坡团队共同努力的成果，并感谢外交部和律政部同事，尤其是我国驻纽约使团人员在竞选期间给予的支持和协助。

视频中她一度情绪激动：“我为身为新加坡团队的一分子感到无比自豪……我非常清楚自己肩负的重任，也深知大家托付于我的信任。我必当竭尽所能履行这份责任，不辜负这份信任。”

贾古玛：体现新加坡对国际法院的支持

许通美：须维护由法律管制而非武力支配的世界

前副总理贾古玛教授接受《联合早报》访问时说，在国际秩序和国际组织受到质疑之际，新加坡表明对重要国际机构的支持，十分重要。

“国际法院是《联合国宪章》所设的主要机关，我国提名陈惠菁竞选法官，体现了对法院的支持。”

贾古玛曾于2007年率领新加坡法律团队，就新马白礁主权争端在国际法院陈词。国际法院于2008年裁定，白礁主权归新加坡。

国际法院由独立法官组成，法官不代表本国或任何其他国家的政府。贾古玛说，陈惠菁当选后，须依照国际法院的规定，独立公正地履行职责。“我有信心，她会是一位出色的国际法院法官。”

也是白礁主权案的新加坡代表的前巡回大使许通美教授受访时，把选举结果归纳为三个因素：“好的候选人、好的国家、好的竞选。”

谈到当前形势下国际法能否继续保护小国，许通美反问，还能有什么选择？一个无法无天的世界，还是一个由武力支配的世界？

“纵使再不完美，我们也必须选择一个由法律管制而非武力支配的世界。”