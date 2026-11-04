很多人以为，新加坡只有民防部队负责灭火。其实，机场也有一支专业的紧急服务团队，除了处理飞机事故，也负责航站楼火灾、危险物品案件和飞机漏油等情况。

平均一个星期，机场消防员会出动五到六次。次数这么多，为什么新闻上却不常看到？因为许多事故在消防员赶到后，就已经被迅速控制了。

飞机起火，会比汽车火灾危险多少？

飞机比汽车大10到20倍，起火时可能有两三百名乘客，而且飞机燃料燃烧会产生强烈的辐射热，距离火场100米都能感受到高温。因此，消防员必须使用特别的灭火泡沫，尽快压制火势。

火场里什么都看不见，怎么找到伤者？

当飞机起火，机舱充满浓烟，能见度几乎为零，消防员只能依靠触觉、听觉和团队沟通寻找受困者。他们会根据座位排列和出口位置，准确判断伤者所在的位置，也会使用热成像摄像机寻找热点。

怕火，可以当消防员吗？

可以。消防员也会害怕火灾，但他们会通过模拟飞机训练，练习处理轮胎、引擎和机舱起火。即使已经成为专业消防员，也必须定期复训。

消防员也“迷信”？

消防员最宝贵的“护身符”是每天的训练。机场消防员甚至要爬上约4.78米高的梯子，再带着约80公斤重的伤者返回地面。

无人机是用来灭火的吗？

不完全是。机场紧急服务会在夜间使用无人机照亮现场，让消防员更容易行动，在黑暗环境中争取更多救援时间。

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