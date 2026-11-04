有80多年历史的海南鸡饭、来自老巴刹的参巴辣椒酱烤魔鬼鱼，以及用酸种面包制成的花生酱吐司……这些分散在全岛各个角落的小贩美味，如今到圣淘沙巴拉湾海滩便可“一网打尽”。

圣淘沙百乐玩（The Palawan @ Sentosa）海滨休闲区内的百乐玩大排档（Palawan Hawkers），于星期三（11月4日）正式开业，每天从上午11时至晚上9时营业。游客从圣淘沙捷运（Sentosa Express）海滩站（Beach Station）步行即可抵达。

夜幕降临，刚开业的百乐玩大排档也迎来食客。（龙国雄摄）

场内汇集了八辆特色餐车，美食种类以新加坡本地及亚洲风味为主。为方便外国游客，商家还接受美元、欧元、日元、人民币及新台币等近10种外币的现金付款。

这些餐车包括有80多年历史的庆海南鸡饭（Qing Heritage Hainanese Chicken Rice）、老巴刹的文达烧烤海鲜（Boon Tat Street BBQ Seafood）、霹雳滑蛋（Fiery Scrambled Egg）、传统沙爹Satay Lab、以“酸种花生酱吐司”著称的百乐玩咖啡店（Palawan Beer House）、印度菜Urban Truck、融入日式特色的焱兎（Honōto），以及甜品Creamy Duck Milkshake Bar。

新亮相的八辆餐车提供各种本地和亚洲美食，包括有80多年历史的庆海南鸡饭。（龙国雄摄）

百乐玩餐车由房地产管理公司Birdcage & Baker管理，着重推广本地及亚洲美食。公司也管理樟宜机场附近的Cosford集装箱公园，公司董事郑永达说，小贩文化是新加坡文化遗产的重要组成部分，百乐玩大排档可为世界各地的游客展示多元的本地风味。

“除了以亲民价格提供优质、地道的小贩美食，我们也希望将百乐玩大排档打造成为一个充满活力的海滨餐饮目的地，吸引本地居民与游客，同时为本地餐饮业者提供一个面向国际旅客、展示新加坡美食文化的平台。”