社区关爱组屋放宽申请年龄门槛后的首个黄金地段项目在大巴窑推出，未含津贴售价从15万1000元起跳。鉴于地点优越及政策调整，分析师预料这个项目的市场反应有望回暖。

建屋发展局星期三（11月4日）推出今年最后一轮预购组屋销售活动。当中，大巴窑的Toa Payoh Hillside提供256个社区关爱组屋单位，这也是大巴窑市镇的首个社区关爱组屋项目。

建屋局今年7月宣布，将社区关爱组屋的申请年龄门槛从65岁下调至55岁，并为符合条件者提供津贴，进一步降低基本服务配套费用。这意味着，满55岁且有意搬入较小单位的年长者，除了二房式灵活单位外，也多了一个社区关爱组屋的选项。Toa Payoh Hillside就是计划调整后推出的首个项目。

分析师：大巴窑项目地点占优 未必看出政策调整是否奏效

博纳产业（PropNex）总裁冯景祥指出，社区关爱组屋2021年2月在武吉巴督首次推出创下4.2的高申购率后，需求便逐渐降温，最近推出的三个项目，申购率都偏低，盛港项目甚至只达0.7。不过，他认为大巴窑项目地点适中且靠近地铁转换站，加上上述7月宣布的种种调整，料反应可回暖。

“话虽如此，我想对于五六十岁、还在工作且身体健康的购屋者来说，强制性的基本服务配套其实没多大吸引力。本轮申购率如果达1.0或更高，可能显示社区关爱组屋的需求开始回升；但因为这个项目在地点方面显然占优势，要说是政策调整奏效，恐怕还言之过早。”

Toa Payoh Hillside也提供592个二房式灵活单位及584个四房式单位，隶属于建屋局几天前刚宣布的大巴窑西发展计划，将围绕加利谷地铁站发展成集合住宅、购物商场、公园和社区设施的核心地带。瑞联（橙易—宜迪）集团首席研究与战略总监孙燕清看好优越的地理位置加上周边发展规划，将提升项目的吸引力；其中156个四房式单位附带阳台，在预购组屋中较罕见，相信会吸引一些家庭申购。

碧湾两个优选项目近地铁站 料大幅超额申购

建屋局最新一轮公布的七个预购组屋项目，除了大巴窑的唯一黄金地段项目，另有三个标准地段、三个优选地段。

优选地段方面，勿洛的Bayshore Oasis和Bayshore Sails共提供近2500个单位，津贴回收率同为9%。冯景祥预料，这两个项目邻近汤申—东海岸线上的碧湾（Bayshore）地铁站，且主打濒水生活，津贴回收率虽然略高于首批碧湾项目的7%，料仍可引起浓厚兴趣，甚至可能出现大幅超额申购。

相比之下，津贴回收率为8%的芽笼Merpati Meadow，虽步行可达玛达（Matter）地铁站，且近嘉诺撒天主教小学，但因周边生活机能较欠缺，且邻近工业区，反应料会慢热。

登加推出白色组屋选项 三巴旺等候时间少过三年

标准地段方面，登加的Plantation Dew将为三房式至五房式单位提供“白色组屋”选项。ERA产业主要执行官林东荣指出，这是当局自2024年10月推出白色组屋以来，首度扩大至五房式单位。“希望灵活规划居住空间的买家，会发现这种开放式格局更有吸引力。”

另一个标准地段项目Sembawang Anchor的等候时间仅约两年10个月。合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德指出，除了能让买家更快拿到钥匙，项目一公里内也有小学，且邻近武吉坎贝拉的社区设施；长远而言，三巴旺船厂转型为濒水区，加上拟议中的实里达地铁线（Seletar Line），也将带动这一带的发展潜力。

不过，距离现有地铁站较远，仍是这个项目的短板。鉴于同一带早前项目的需求普遍较温和，李思德预计此次申购率将低于1.0，但这也意味着成功申购单位的机会将显著提高。