新加坡与印度尼西亚空军首次联合出动战斗机，沿两国边界空域展开巡逻，共同防范跨国恐怖主义威胁。

我国国防部星期三（11月4日）发文告说，代号为“Patkor Indopura”的联合巡逻行动于11月3日至4日举行，两国空军各派出两架F-16型战机参与。

行动期间，两国空军除了共同巡逻边界空域，也举行联合任务简报，并演练标准作业程序。

国防部指出，这次联合巡逻体现两国空军维护边境安全、应对跨国恐怖主义威胁的共同决心，也进一步加强双方合作，增进互信与了解。

我国空军总长范瑞祥少将和印尼空军参谋长穆罕默德·托尼·哈约诺（Mohamad Tonny Harjono）上将，也分别乘坐本国战机，亲自参与这次空中巡逻。

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新加坡空军部队总长范瑞祥少将（前）和印尼空军参谋长穆罕默德·托尼·哈约诺（Mohamad Tonny Harjono）上将分别坐上本国F-16型战机，亲自参与这次空中巡逻。（国防部提供）

范瑞祥说：“首次联合巡逻是两国空军合作的重要里程碑。能共同执行这项任务，体现双方的互信、友谊和专业素养。”

国防部指出，新印两国空军长期保持密切合作，定期举行“飞鹰—印度坡拉”（Elang Indopura）、“海鸥—印度坡拉”（Camar Indopura）和“曼亚—印度坡拉”（Manyar Indopura）等双边演习。

其中，“飞鹰—印度坡拉”演习自1980年起每两年举行一次。两国空军去年在印尼北干峇鲁举行演习，进行空中添油和联合空对地训练，纪念这项双边演习开展45周年。

两国空军也通过高层互访、专业交流和互派人员参加课程，增进相互了解，提高协同作战能力。