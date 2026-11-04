新加坡回教学院将与海内外学府合作推出跨学科课程，让毕业生既具备回教宗教师资格，也掌握从事辅导和社工等领域的工作技能。除了安排社服领域的实习项目，学院也会探讨与金融、法律和科技等领域合作推出实习机会，让学生扩大接触面，了解不同社群所面临的挑战，并开拓事业发展渠道。

国会星期三（11月4日）为《回教法执行（修正）法案》进行二读辩论，国会议员普遍关心新加坡回教学院（Singapore College of Islamic Studies）毕业生未来出路。主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈，回应时指出，衡量学院成功与否的一个重要指标，是它能否为学生和毕业生开拓良好发展机会。

他强调，学院会致力于协助学生做好准备，确保他们无论从事宗教或其他领域的工作，都具备扎实的基础，并能为社会和国家做出贡献。

扎吉哈说，学院正积极探讨与学界及业界合作，包括同社会及家庭发展部、文化、社区及青年部和社服机构讨论，了解行业需求，同时探讨学生实习机会。

“我们也将探讨法律、金融和科技等其他领域的机会。这些经历不仅对就业重要，也能让学生与不同背景的人交流，开拓视野，更了解他们未来服务的社群所面对的挑战。”

法案拟为预计2028年开课的回教学院确立法律地位及监管架构，授权学院颁发学位、专业文凭和证书，并将学院治理纳入新加坡回教理事会（MUIS）的法定职能。

这将是本地首个回教高等教育学府，首批学生预计有60人，将逐步稳健增至每年招收120人。学生可选择以回教研究或社会科学为主修，完成四年全日制学士学位课程。

学院将同约旦大学、摩洛哥卡鲁因大学（Al-Qarawiyyin University）和埃及负责诠释和教导回教法令的权威机构“回教法制委员会”（Dar al-Ifta）合作，为学生提供扎实的宗教学和海外浸濡课程。学院也会与新加坡社科大学共同设计新课程，把宗教学与社会科学相结合，让学生打好宗教知识基础，也能掌握应用在社服等领域的技能。

惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士询问，回教学院毕业生从事与辅导或社工领域的工作，资格会否受社服行业雇主承认。对此，扎吉哈回复说，若是一般不需要专业资格的工作岗位，雇主会根据学院毕业生学历和技能考虑聘用；若是心理学、辅导和社会工作等专业职位，毕业生可能需要额外的专业学历，他们可选择在回教学院累积的学分基础上，继续进修新社科大的课程，争取相关的学历。

“我们的目标是为毕业生打下扎实基础，也为他们持续提升能力铺路。”

法案生效后，主管回教事务部长有权监督学院部分行政和财务事项，包括监督问责与质量保证框架、查阅财务报告和任命董事部成员。

此外，法案拟加强对离婚家庭及子女的法律保障、简化部分离婚程序。这包括明确规定回教法庭处理涉及儿童的案件时，须以子女福利为最优先考量。此外，考虑到跨国婚姻和海外工作调动等情况，法案也明确赋予回教法庭权力，可根据儿童的最大利益，批准或禁止父母将子女带离新加坡或移居海外。修正法案已三读通过。