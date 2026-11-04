为培育新一代领袖并加强华社内部合作，首届“华社领袖班”的24名学员完成课程后星期三（11月4日）结业。主办方明年将开办两班课程，以培养更多新生代华社领袖。

在四个月的课程中，这批来自本地各个华社团体的青年领袖，围绕守根、焕新、融通及立信四大核心主题，参与了专题课程、学习之旅，以及与内阁部长对话会等活动。课程内容涵盖领导力、文化与身份认同、创新、公共传播及全球局势等多个领域。

学员也针对领导层接班、吸引青年参与、义工服务及社团转型等华社共同面对的挑战，交流看法。

首届“华社领袖班”学员、福建会馆社会服务组副主任黄智勇（46岁）受访时说，青年加入会馆的原因各异，如寻根、延续传统或拓展人脉，但承担领导角色后，关注点应从个人或单一会馆，扩大到整个新加坡社会。

他说，课程帮助学员系统地理解会馆的价值、所处的环境，以及潜在的合作关系，从而做出更全面、审慎的决定。

“华社领袖班”由新加坡宗乡会馆联合总会与新加坡中华总商会联合推出，并与南洋理工大学共同策划。

宗乡总会会长兼中华总商会名誉会长蔡其生在结业礼上致辞时强调，建立人际关系、促进华社领袖之间的合作至关重要。学员在课程期间建立的人际关系与情谊，是课程最宝贵的成果之一。

蔡其生说：“我们坚信，领导力不只是带领一群人，更重要的是凝聚人心、建立互信，为共同的目标努力。”

他也提到，部分学员已开始探讨合作机会，希望通过发挥彼此的优势，进一步扩大各自社团的影响力。

另一名学员、广东会馆保健组副主任尹善庆（43岁）说，课程最大的收获是通过与部长、资深会馆领导和其他学员的交流，深入了解国家政策、华社扮演的角色，以及未来的发展和挑战。

他说：“除了探讨如何进一步守根固本、传承与推广广东文化，我也开始探索跨会馆、商会的合作可能，汇集各方资源与优势，扩大活动的影响力，并为华社创造更多价值。”

宗乡总会与中华总商会将设立校友联系网络，鼓励结业学员继续交流、分享经验，并通过各自所属的社团探索更多合作机会。

明年的“华社领袖班”也将从每年一班扩大至两班，让更多有志于服务华社的人士提升领导能力、拓展视野，并与华社不同团体建立联系。

国家发展部长、华社联络组主席徐芳达，以主宾身份出席结业典礼。

他在致辞中对青年领袖提出三点期许：首先，协助会馆与华社组织更高效地完成现代化转型；其次，吸引更多年轻人参与活动，进而加入青年团或理事会；最后则是帮助新移民更好更快地融入新加坡社会。