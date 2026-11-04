在飞机厕所内藏匿相机，并通过手机应用程序远程操控偷拍，事后还删除照片。一名52岁英国籍男子涉嫌偷窥及妨碍司法公正，将于星期四（11月5日）被控上庭。

新加坡警察部队星期三（4日）发文告说，机场警署于10月7日傍晚约5时35分接获通报，指一趟从日本飞往新加坡的航班发生一起偷窥案。

初步调查显示，一名男子在飞机上的一个厕所里藏匿了一个相机，并在离开厕所后，通过手机应用程序远程开启相机的录像模式。

一名空姐在使用厕所时发现了隐藏的相机，于是立刻将它移除，并通知同事。

这名男子过后回到厕所试图取回相机时，惊觉相机已经被拆除。为了避免被发现，他马上将手机应用程序和所有相关照片删除。

男子在航班抵达樟宜机场后被拘留并接受调查；他的手机和相机则作为证物被扣押。

这名52岁英国籍男子将在偷窥罪和妨碍司法公正罪名下，于星期四被控。偷窥罪名一旦成立，可被判处监禁最长两年、罚款、鞭刑和以上刑罚的任意组合；妨碍司法公正罪名一旦成立，可被判处监禁最长七年或罚款，或两者兼施。

警方对威胁公众人身安全的性犯罪者绝不姑息，涉案者将依法受到严厉处置。警方也呼吁公众提高警惕，留意周围环境，防范偷窥行为。若目击偷窥案件，公众应立刻报警，帮助警方将其绳之以法。