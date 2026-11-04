目前，在处理跨境烟霾案时，如何向境外企业传递实体法律通知以启动正式程序，是一大挑战。修法后，国家环境局将能改用电子方式发出这类通知，降低立案的行政难度。

国会星期三（11月4日）通过《跨境烟霾污染法令》修正法案，完善现有执法程序，也赋予政府新的执法工具，以制裁引发或助长我国霾害的企业和个人。

其中一项修订，是更新法律文件的通知程序。除了发出实体通知，当局日后也可通过电子方式，以及媒体或国家环境局网站等其他渠道，向涉嫌违法的企业递送法律通知。

永续发展与环境部长傅海燕为法案提出二读时说：“这个改变不能保证境外实体每次都会配合，但能扫除那些一直束缚我们推进调查和采取法律行动的程序障碍。”

修正案也赋予当局在我国逮捕涉案者的权力，以便在必要时依法采取行动，更有效地让相关人员配合调查。

被告缺席法院也可审理案件

此外，法令修订后，法院能在特定情况下，在被告缺席时审理案件。前提是法院确信传票或通知已妥善送达、被告知道案件可在他缺席的情况下继续审理，且无充分理由展延审讯。如此一来，涉事企业或个人就无法通过刻意失联，或留在国外来阻碍执法。

上个月，环境局向10家本地注册企业发出法定通知，要求它们披露在新加坡和印度尼西亚的所有关联企业，以及在印尼持有的土地特许经营区等信息。当局也要求这些企业承担费用，聘请政府指定的调查公司和律师事务所，全面调查自身运营、业务关系和供应链。

目前，企业可自行决定是否接受审查；法令修订后，环境局有权强制指定业者履行相关审查程序。

傅海燕强调，委任审查员不代表某个实体已违法或涉嫌违法，而是为了查明相关事实。审查员不负责判定谁有罪，要不要执法还是由有关当局做主，最终有没有罪责，也是由法院来定夺。

接获法定通知10家企业表明愿意配合调查

对于这10家接获法定通知的企业，环境局回复《联合早报》询问时说，所有企业已在星期一（11月2日）期限内，表明愿意配合当局调查。环境局会在评估相关信息和证据后，再决定是否有必要根据《跨境烟霾污染法令》采取进一步行动。

法案经过了逾六小时辩论。傅海燕总结辩论时说，修订这项法令，有助巩固新加坡拥有可信且完善环境标准的国际声誉。

“这些修订能让贷款机构、消费者和贸易伙伴，更容易分辨哪些是负责任的企业。遵守新法的新加坡企业，将在公司治理和企业声誉方面建立优势，进而提升盈利和可持续发展表现。”