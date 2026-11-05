若新加坡最终决定采用较安全的小型模块化反应堆技术建核电站，高达75.4%的受访者支持建在外岛，仅1.3%赞成建在新加坡本岛。

1145名本地居民于上个月参与由《联合早报》和新加坡政策研究所合作进行的网络问卷调查。对于核电站的选址，绝大部分受访者认为应建在外岛，7.5%觉得建在哪里都可以，15.8%则反对建核电站。

政府近期相继宣布整合裕廊岛以南的多个小岛发展西部岛屿，以及在德光岛上打造能源基础设施集群，引发外界猜测是在为核电站选址铺路。

支持把核电站建在外岛的林伟民（40岁，健身教练）受访时指出，随着我国推动电气化、越来越多电动车上路，有必要探索更多能源选项，包括核能，以满足日益增长的电力需求。

他说：“新加坡没有什么自然灾害，在这里建核电站还算安全。不过，要让大家安心，最好是建在外岛。万一真的出事，至少有多一点时间应对。”

根据《联合早报》的民调，受访居民对兴建核设施的最大顾虑是发生核事故或辐射泄漏等安全问题（46.5%）。其次是担心危害公众健康（16%）、放射性废物储存或管理不当（15.4%）、核设施与住家及工作场所的距离（13.5%），以及对环境的危害（4.0%）。

李光耀公共政策学院环境与可持续发展研究所所长陈捷胜助理教授受访时指出，理论上，核设施可建在新加坡本岛、外岛，甚至是浮动平台上。不过，哪个方案合适，须综合评估多个因素，首先是安全，第二是经济考量。

陈捷胜解释，选址须评估土地的机会成本、核电厂对周边经济活动的影响，以及一旦发生事故可能造成的经济后果。

他认为，多数受访者倾向把核电站建在外岛，是因他们觉得核电站远离人口密集区会更安全。即使外岛与本岛距离不远，只要核设施周边人口较少，就能让人更安心。

然而，陈捷胜指出，感觉安全不等于真的安全。“风险取决于反应堆设计、地理条件、应急准备，以及事故中放射性物质如何扩散。仅仅把核设施建在外岛，不能保证大幅降低风险。”

过往核事故阴影不散

过往核事故的历史教训，是许多受访者看待核能时绕不开的坎。民调中，有73.3%受访者反映，自己对核能的看法受到2011年日本福岛核事故和1986年切尔诺贝利核灾难的影响。

2011年，日本地震引发的海啸破坏福岛核电站，约16万人被迫疏散，直到15年后的今天，仍有部分地区被划为禁区。联合国在2005年的一份报告估计，切尔诺贝利核电站爆炸直接和间接导致近4000人死亡。

近12%受访者坚决不信核能是安全的

虽有统计数据显示，核能发电的致死率远低于煤炭、石油、水力及天然气等能源，但核灾难的巨大破坏力往往引发更深层的恐惧。有11.9%的受访者直言，没有什么可以让他们相信核能是安全的。

新加坡政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士（Mathew Mathews）说，尽管公众普遍认可核能的好处，但在考虑是否实际采用核能时，对风险的担忧更可能左右他们的态度。“核能的好处通常是长期的，且更多体现在能源安全等集体层面上。相对的，核事故对个人及其家庭造成的影响是很直接的。”