我国居民对核能及新加坡核能战略的了解有限，女性尤是。自认了解核能和小型模块化反应堆，并清楚我国核能政策的女性明显少于男性。

《联合早报》与新加坡政策研究所合作完成的1145人核能民调显示，约36%男性自认对核能有一定理解，女性则只有12.2%这么认为。自认了解小型模块化反应堆的男性虽然也只占少数，仅16.6%，但比起女性的6.5%仍高出10个百分点。

男性对我国探讨引入核能的议题也更为关注，有44.5%的男受访者听说过或看过不少相关信息，女性则只有18.1%。

高达71%的男受访者也能正确指出新加坡目前对部署核能的立场，即积极研究可行性但尚未作出决定。只有49.9%的女性清楚这个立场，无法确定的则有多达35.8%；不确定的男性只有13.3%。

除了性别差异，民调也发现，36岁以上的受访者，以及学历和社会经济地位较高者，对新加坡的核能战略相对更清楚，表示“不确定”的人较少。

其中，36岁至50岁的中年人，以及51岁以上的受访者有逾三成听说过或看过不少关于新加坡未来可能部署核能的信息；相对的，只有26.4%的年轻人（21岁至35岁）知晓。

能准确指认新加坡核能立场的中年人和超过51岁的受访者则分别有58.8%和66.3%。能准确指认的年轻人则只有53.7%，还有多达三成没有把握。

民调也发现，相较于住一至四房式组屋者，更多住私人住宅和五房式组屋的受访者能准确指认我国正积极探讨核能，占比分别为71.4%和64.5%。

受过大学教育的受访者则有67.1%能正确指出我国的核能立场，不确定的人只有18.2%。非大学学历者则有52.6%能正确指认新加坡的立场，并有32%不敢肯定。