此外，仅少过四分之一的受访者对核能有一定程度的了解。即便相信核能对新加坡有益处，不少受访者也同时担心它所带来的风险。

核能是新加坡积极探讨的替代能源选项之一。《联合早报》的民调显示，81.5%的受访居民支持政府研究部署核能的可行性，但支持兴建核电站的受访者只有65.8%。

这项由《联合早报》和新加坡政策研究所合作展开的网络问卷调查，访问1145名年满21岁的本地居民，了解他们对部署核能的态度和顾虑。调查于10月9日至21日进行，受访者的年龄、学历及背景分布均与新加坡人口结构相符。

政府近年加大力度培育核能专才，也计划在明年接受国际原子能机构评估，检视我国是否具备未来部署核能的能力。

根据民调，逾八成受访者认为新加坡应该研究部署核能是否可行，但被问及是否支持我国未来部署核能时，支持率降至65.8%；对我国建核设施感到放心的受访者更只有57.6%。

受访者对小型模块化反应堆认识有限

受访者普遍对核能，及我国重点研究的小型模块化反应堆（Small Modular Reactor，简称SMR）认识有限。仅23.1%受访者自认相当了解、很了解或非常了解核能；对SMR有同等了解的受访者则只有10.9%。

SMR是新一代核反应堆，采用模块化设计，占地较小，也配备先进的被动安全系统。与旧式核电站的主动安全系统不同，被动安全系统依靠重力、对流和自然循环等自然物理过程，在发生紧急情况时自动停堆和冷却，不需依赖外来电源启动控制阀或电泵等注入冷却水。这有助降低事故风险。

为了加强能源韧性、推动脱碳，东南亚多国，包括印度尼西亚、越南、泰国、菲律宾近年都在积极探讨部署核能。

超过七成受访新加坡居民肯定核能的效益。其中，78.3%受访者认为，核能有助提升我国的能源安全；77.2%认为核能可减少发电过程中的碳排放；73.1%则同意，核能于长远而言有助稳定电价。

不过，虽然有近七成（68.4%）受访者对政府机构的风险管控“相当有信心”或“非常有信心”，他们对核设施的潜在风险仍心存顾虑。人们最为关注的风险是核废料储存或管理不当（74.2%），其次是辐射泄漏（72.7%）、危害环境（67.7%）及损害公众健康（67.6%）。

针对核能研究与实际部署所享支持度的差距，新加坡政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士（Mathew Mathews）分析道，支持核能研究对个人而言代价甚微，但真要建核设施，须权衡的因素明显增加。

马修说：“要真正部署核能，须公众更加信服，并权衡其中的安全和距离问题。潜在的后果也更为切身。”

他认为，民调结果显示，新加坡人虽对核能持谨慎态度，但也保持开放心态，“未把它排除在可行的选项之外”。

接受《联合早报》街头访问的公众都期待获取更多关于核能的信息，以作为日后决定是否支持建核电站的依据。

对2011年日本福岛核事故心有余悸的琳雅帕（Rinyaphat Phothithaveekiat，50岁，平面设计师），因担心安全问题，至今难以决定是否支持用核电。

琳雅帕从泰国嫁到新加坡，在本地定居已20多年。她希望先参考政府的研究结果再做决定，并呼吁政府加强公众教育，帮助公众了解核技术。

医学检验师植卿兰（64岁）则强调，关键是提供有说服力的数据，如果研究结果最终证实新加坡适合采用核能，她会支持兴建核电站。

植卿兰以印尼近日宣布减少对新加坡的天然气出口为例说：“如果新加坡日后与其他国家发生争端，对方切断天然气供应，影响我国供电，最终苦的还是人民，所以能自给自足当然最好。”