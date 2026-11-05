核技术虽已迭代跃进，但公众认知却未能赶上步伐：约两成本地居民仍认为小型模块化反应堆不安全，另有逾四成自认对相关技术的安全性缺乏了解。

小型模块化反应堆（Small Modular Reactors，简称SMR）是新型核反应堆，采用模块化设计，一般占地较小，也配备先进的被动安全系统，有助降低事故风险。

《联合早报》与新加坡政策研究所合作进行的1145人核能民调中，仅34.3%受访者认为SMR具备一定安全保障，23%认为不安全，其余约四成（42.6%）无法判断。即便是有大学学历的受访者，也只有36.4%认为安全。

认定SMR不安全以及无法判断的750人，在获得更多有关反应堆的安全信息后，约半（52.6%）改变主意，相信反应堆是安全的。但有37.3%始终不放心，还有10.2%依然拿不定主意。

调查团队提供给他们的额外资料指出，SMR所含放射性物质较少，设计也更安全，可降低事故发生的可能和冲击。SMR的应急规划区因此可大幅缩小，仅需数百米。相较下，传统大型反应堆方圆约16公里的范围都可能受核事故波及，需特殊管理。

整体而言，男性以及中年和年长者对SMR的安全性较有信心。参与调查的男性，有45.8%认为SMR在一定程度上是安全的；相对的，仅22.7%女性认为安全。不过，在阅读额外资料后，原本不确定和觉得不安全的受访者中，约半男性和女性都改观了。

在三个年龄段中，对SMR安全性最没有把握的是21岁至35岁的年轻人（52.2%）；36岁至50岁的中年人及51岁以上者则分别有39.3%和39.2%无法判断SMR的安全性。

但在阅读额外资讯后，三个年龄段的受访者对SMR安全性的评估不再有显著差异。原本对SMR持负面看法或不确定的年轻人，在阅读资料后有59.7%改观；36岁至50岁者及51岁及以上者则分别有48.6%和51.2%改观。

接受《联合早报》街头访问的临床心理学家郑安舒（29岁）说，虽然知悉SMR更安全，但相关技术尚未成熟，很多还在测试和研究阶段，要实际部署须进一步商榷安全性，并把国情纳入考量。

她指出，早年的福岛和切尔诺贝利核电厂事故，虽然是少有的重大事故，不能代表整体的核技术安全，但难免会影响人们的判断。“如果我不知道发生过这些事故，我应该会觉得核能更安全。”

新加坡核研究与安全院：SMR认知偏低在预料之中

新加坡核研究与安全院（SNRSI）答询时指出，SMR作为新型核技术，公众对它的认知较低，是意料中的事。

SMR的设计多样，没有单一标准。人们要想了解这些技术，必须获得清晰的解释，包括核聚变如何产电、反应堆要如何确保安全，以及乏燃料和放射性废物要如何妥善处理。

SNRSI直言：“让公众了解这些知识固然理想，可是当下，这是不切实际的期望。”

民调显示，掌握更多资讯有助公众对核能改观。国际经验也表明，清晰透明的沟通，以及基于事实、以科学为依据的解释，有助建立公众对核能部署决策机构的信任。然而，宣导工作需逐步推进，无法立竿见影。

SNRSI表明，会继续与政府部门合作，为学校制定适合不同年龄和学习阶段的教材。随着时间推移，民众相信会逐步对核能课题更为熟悉。