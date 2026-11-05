加沙人道危机持续严峻，新加坡成立全新协调网络，集合政府、救援组织及社会各界力量，加强与海外伙伴的合作，设法改善救援物资运送和派发的效率，让援助更有效地送达当地民众手中。

这包括为国人提供更多参与人道救援的机会，让他们除了捐款和担任义工，还能发挥各自的专业所长，为救援工作提供支持。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈、外交部兼内政部政务部长周凯年，以及文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆，星期四（11月5日）联合宣布成立名为“新加坡人道援助行动”（SG for Humanity）的协调网络。

这个网络将由新加坡文化、社区及青年部负责协调，首批合作伙伴包括四家人道救援组织：新加坡仁心组织（Humanity Matters）、慈援（Mercy Relief）、全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation），以及新加坡红十字会。

根据文社青部发布的文告，各参与组织将继续主导各自的援助项目，新网络则作为共同平台，整合各机构的经验、资源和海外人脉，推动更紧密的合作，并探讨联合开展新的救援项目。

网络也将为国人创造更多参与人道救援的机会。除了捐款和担任义工，国人也可运用自身的专业技能和知识，为救援工作出一分力。

我国政府则将协助对接海外当局及国际救援伙伴，突破单纯筹集资金和物资的做法，进一步改善救援物资运送和派发的“最后一里路”，让援助更有效地送达有需要的民众手中。

自2023年10月以哈冲突爆发以来，我国政府、人道救援组织及社会各界已累计捐出超过2500万元，用于支持加沙民众的食品、医疗、清洁饮用水、庇护所和教育等基本需求。

2025年，政府也拨出100万元启动基金，平均分配给上述四家人道救援组织，支持它们为加沙开展公共筹款和救援工作。

这四家机构此前已通过筹款、提供物资，以及与埃及红新月会和巴勒斯坦红新月会等国际及区域伙伴合作，将援助送达民众手中。

文告指出，加沙民众对人道救援需求依然庞大，我国仍有空间进一步优化运作，让国人的集体贡献转化为更有效的实际援助。

埃及在协助运送人道救援物资进入加沙方面扮演关键角色。扎吉哈预计在未来几周访问埃及，与当地政府及人道救援伙伴会面，探讨新加坡如何进一步支援加沙民众。

联合国、欧盟与世界银行今年4月联合发布的《加沙快速损害与需求评估报告》指出，加沙地带超过190万人流离失所，估计未来10年的重建费用超过714亿美元（约960亿新元），其中首18个月就需要约263亿美元，用于恢复基本服务、重建关键基础设施，以及推动经济复苏。