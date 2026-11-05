年轻犯错或该给予改过自新的机会，但若因此轻纵，也可能引发不良的连锁效应。

面对日益猖獗的诈骗犯罪，两者之间如何权衡取舍，政府和司法体系近日出现明显不同的看法。

政府认为，无论年纪多轻，诈骗犯都应严惩，以儆效尤；最高法院三司的观点则更倾向让年轻罪犯有改过自新的机会。政府着眼的是阻吓年轻诈骗犯对维护整体社会利益的必要性，法庭则更侧重年轻罪犯的感化与改造。

今年9月，最高法院三司在一并审理七起和诈骗钱骡有关的上诉案时，将其中四名犯案时年仅16岁至20岁的被告从原本的改造训练，改判为较轻的缓刑监视。

三司也在判词中指出，对年轻罪犯判刑时，改造应始终是首要考量，法庭不应把监禁或改造训练视为常规刑罚。

判决出炉后，政府对法庭判决表示尊重，但也强调立场，认为这与当初国会立法的意图并不相符。

为确保未来的量刑标准，内政部星期二（11月3日）在国会提呈《量刑（诈骗）法案》，重申即便罪犯未满21岁，监禁或改造训练也应是诈骗及协助诈骗罪行的主要和常规刑罚选项。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根今年10月6日在国会答复议员口头询问时指出，尽管法院倾向判处年轻罪犯改造性刑罚是可以理解的，但政府必须顾及更广泛的社会影响，姑息诈骗罪行，恐怕会使更多新加坡人成为受害者。

尚穆根强调，对年轻诈骗犯从轻发落，恐怕会使更多新加坡人成为受害者。（gov.sg视频截图）

越来越多年轻人犯下诈骗相关罪行

政府的担忧其来有自。

近年来，诈骗已成为新加坡最普遍的犯罪类型。

和其他实体犯罪形态相比，诈骗的“入门门槛”较低，造成的危害及损失却往往有过之而无不及。

即便只是充当钱骡，无论是出借Singpass账号、提供SIM卡供诈骗团伙行骗，抑或是借出银行账户供诈骗分子洗钱，看似微不足道的违法行为，都可能间接导致他人损失毕生积蓄，蒙受巨大精神损伤，甚至家破人亡。

今年上半年，警方接获的诈骗案件是实体犯罪案件的1.5倍以上，在新加坡社会迈向老龄化之际，年长者往往又是诈骗案中最容易蒙受重大损失的受害者。

单在2025年，就有超过5000名年长者受骗，损失总额约2亿元，其中多数受害者已退休或没有工作。

更需要警惕的是，本地越来越多年轻人犯下诈骗及协助诈骗的相关罪行。

在2025年，有超过1000名青少年因涉嫌诈骗接受调查，占罪犯总数的14%。从2021年至2025年，欺诈及相关罪行也是青少年最常见的犯罪类别，从2024年的814人，增加37%至2025年的1114人。

内政部强调，如果不采取阻吓措施，本地诈骗及年轻人犯罪的情况恐会恶化。

对涉世未深的年轻人而言，如果没有足够重的刑罚，在机会成本较低的情况下，他们或会有更大的诱因铤而走险，参与诈骗活动赚取快钱。

与此同时，若法律对年轻诈骗犯相对宽容，也将导致诈骗团伙能更肆无忌惮地在年轻社群招兵买马，“你就算被抓也不会被判太重”，恐怕会是招募年轻人充当钱骡最有说服力的宣传口号。

尚穆根今年10月在国会说，政府仍非常重视青少年改过自新，青少年法庭的受理范围也在2025年从未满16岁调高至未满18岁，当局仍会尽最大努力感化年轻罪犯，而非立即将他们视为无可救药的罪犯。

但他也强调，针对诈骗罪行，政府还是作出明确的政策判断，即阻吓及预防必须占据更大的比重。

“这是因为感化个别罪犯的同时，必须兼顾遏制他人助长诈骗的迫切需要，从而防止更多人沦为受害者。”

年轻人犯错，到底该不该给他们改过自新的机会，又该给到什么程度？尤其针对诈骗这种近年来新加坡最普遍的犯罪类型，放在整体公共利益的尺度下，又该如何权衡取舍？

随着政府此次修法，重申不对年轻诈骗犯从轻发落，以免导致其他潜在犯罪者产生侥幸心态，答案已经昭然若揭。