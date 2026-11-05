曾被教师认为难以通过O水准考试，26岁的黄凯旭克服读写障碍带来的重重困难，不仅考获放射诊断荣誉学士学位，如今更成为新加坡国立癌症中心的一名放射技师，帮助病患及早发现疾病。

黄凯旭小学一年级时，华文教师发现他上课似乎无法理解教学内容，认为他“左耳进，右耳出”。由于英文学习也同样吃力，父母带他到新加坡读写障碍协会接受评估，才发现他患有音韵及视觉读写障碍。

读写障碍让黄凯旭必须花更多时间学习。“别人可能半小时就能掌握的知识，我却要花两个小时。”

本地学生原则上须修读一门官方母语，但有严重学习困难的特需学生，可申请豁免。黄凯旭的父母为了让他专注学习英文，于是从小二起为他申请免修华文。这也导致他长大后因无法说华语，难以融入一些以华语交流的朋友圈。

中学学习压力倍增 一度怀疑努力是否值得

在读写障碍协会的协助下，黄凯旭逐渐摸索出适合自己的学习方式，包括通过视觉与动觉来辅助理解。

然而，升上中学后，课程难度增加，学习压力也随之加重。一些教师甚至认为，他能完成中学教育已属奇迹。

谈起这段经历，黄凯旭仍难掩激动。他坦言，当时经常怀疑自己，即使获得比其他学生更多的学习资源，成绩仍只能勉强达标，不禁质疑继续努力是否值得。

为了寻找动力，他尝试了解其他读写障碍者如何克服困难，却找不到可以借鉴的例子。后来，他转念一想：“如果别人做得到，那我应该也做得到；如果还没有人做到，或许我可以成为第一个。”

最终，他在O水准考试中取得超出预期的成绩，顺利进入新加坡理工学院修读生物科技。

自身经历启发职业选择 盼帮助病患及早发现疾病

接触科研工作后，黄凯旭发现自己更希望从事能直接帮助他人的职业。由于弟弟小时候好动常受伤，须接受X光和核磁共振检查，他因此对医学影像产生兴趣。

“医学影像能够及早发现潜在疾病，与我因为早期发现读写障碍，及时接受干预而受益的经历很相似。”

如今成为国立癌症中心肿瘤成像科放射技师的他，希望自身的经历能鼓励其他面对同样困难的学生，让他们知道自己并不孤单，“也不是异类”。