男子连同身为上司的女友与另一人虐待妹妹致死，他选择不抗辩，星期四（11月5日）被判共谋谋杀罪名成立，判处终身监禁。

高庭法官许德伦星期四（11月5日）下判时指出，这是一起亲哥哥虐死妹妹的悲惨案件，死者黄宝英敬重被告黄博灿，以为兄长会照顾她，岂料黄博灿以极不人道的手段虐死妹妹。法官训斥被告说：“我希望你永远记得你对自己的妹妹做过什么。”

《联合早报》早前报道，少女黄宝英因想要减肥和赚钱，连同亲生哥哥黄博灿（34岁）加入保健产品直销公司，岂料一步步走向悲剧。

黄博灿与另外两名同谋——女友兼直销公司女老板许美婉（47岁）及直销会员林炳忠（67岁），在2021年2月中至5月4日期间，以“处罚”为由，通过各种手段对黄宝英施虐，包括把她禁锢在厕所和反复抽打她。三人称这么做是因为死者的直销工作表现不佳，做事缺乏行动力等。

黄博灿也带头对妹妹实施部分惩罚。他利用黄宝英喜爱美食的弱点，故意限制她一天只准吃一餐，并指这是为了教训她，让她从饥饿中学习感恩。因知道妹妹很爱惜自己的一头长发，黄博灿故意剪掉她的头发，再赶她出家门来羞辱她。

黄宝英最终熬不过持续受虐，于2021年5月5日清晨身亡，当时只有19岁。她死时体重只有27.6公斤，比案发11个月前的体重，锐减至少20公斤。法医鉴定她的死因是严重营养不良、败血症，以及身体大范围受钝器创伤。

黄博灿星期四在高庭通过律师表明不反对控方所提出的案情，同时选择不抗辩。许德伦法官接着裁定他共谋谋杀的罪名成立。

辩方律师萨斯纳登和陈丽文吁请法官判黄博灿终身监禁，免除死刑。辩方在求情陈词中指出，黄博灿接受自己所犯下的错误，身为哥哥的他没有保护好妹妹，甚至参与施虐，他对此深感懊悔。控方不反对法庭判黄博灿终身监禁，同时不要求对黄博灿判处鞭刑。（部分人名译音）