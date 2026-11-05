从今年12月1日起，符合条件的公众可前往新加坡国立癌症中心、新加坡国立大学癌症中心，以及陈笃生医院，接受享有津贴的遗传性乳腺癌和卵巢癌基因检测。

扣除津贴后，只要保健储蓄存款充足，公众就可全额使用保健储蓄支付检测费用，无须自掏腰包。

保健卫生部星期四（11月5日）发文告宣布相关津贴详情时，建议三类人接受遗传性乳腺癌和卵巢癌（Hereditary Breast and Ovarian Cancer，简称HBOC）基因检测：

患有乳腺癌或卵巢癌，且具有相关遗传风险因素的患者；

携带HBOC相关基因变异者的直系亲属；

有明显相关家族病史，但没有已患癌、可接受检测的直系亲属的人。

符合上述检测条件的新加坡公民和永久居民，可根据经济状况获得最高七成津贴，不分男女。建国一代和立国一代的乐龄者可享有额外津贴。

扣除津贴后，公众可使用保健储蓄支付余款。在“慢性疾病和预防治疗保健储蓄计划”明年1月1日生效前，公众可先使用现有的保健储蓄500／700计划限额，支付相关检测费用。

此外，年满60岁者也可使用灵活健保储蓄，支付剩余费用。

对于检测结果呈阳性的患者，医生也会建议他们的直系亲属接受基因检测。这类“级联检测”（cascade testing）同样可享有津贴，并可使用保健储蓄支付费用。

健卫部在文告中指出，无论男女，携带相关基因变异者都可能将变异基因遗传给下一代。当局鼓励不确定自己或家人是否需要接受检测的公众咨询医生，由医生评估风险，并在必要时安排转介。

根据文告，每150名新加坡人中，约有一人携带与HBOC相关的基因变异。携带这类基因变异的女性，一生中患上乳腺癌或卵巢癌的风险，比一般女性高出四倍至九倍。

健卫部估计，每年约有2000人可受惠于基因检测津贴，包括检测结果呈阳性者的家属。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康今年3月在国会拨款委员会辩论部门开支预算时宣布，继家族性高胆固醇血症之后，基因检测津贴范围将进一步扩大至HBOC。

两预防性切除手术 纳入终身健保和保健储蓄保障

另一方面，健卫部早前已宣布，将终身健保和保健储蓄的适用范围，扩大至预防性乳房切除手术，以及预防性输卵管和卵巢切除手术，以减轻HBOC相关基因变异检测呈阳性、并选择接受手术者的医疗负担。

其中，预防性乳房切除手术已于今年9月28日纳入，预防性输卵管和卵巢切除手术则将在今年底前纳入。

根据不同的预防性乳房切除手术类别，终身健保的索赔顶限介于2310元至2460元，保健储蓄的提款顶限则介于2380元至2540元。