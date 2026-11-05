从今年12月1日起，开放式按摩院将不再豁免申请执照，所有按摩院届时必须在店门口张贴警方发出的告示，注明执照号码、持照须遵守的主要条件，以及供公众举报违规行为的网址链接。

开放式按摩院指的是店内不设房间、隔间或隔板的按摩院。这类场所被认为涉及非法活动的风险较低，但自2018年以来，其数量持续增加，公众对此类按摩院的不满也随之增多。

新加坡警察部队星期四（11月5日）发文告说，警方已于2026年4月宣布调整按摩场所监管制度，并与按摩院协会和业者沟通。完成沟通后于今早宣布新措施将从2026年12月1日起生效。

新措施主要分为两个部分。第一是开放式按摩院须申请第三类执照；第二则是所有类别按摩院都必须张贴警方发出的告示、制服不须当局批准，但须遵从警方发出的制服标准。执照期限将延长至三年或五年，具体取决于持照人的合规记录。

针对开放式按摩院，警方指出，任何希望经营开放式按摩院的业者必须接受适格与适当人选评估，之后方可获发执照。作为申请的一部分，申请人还必须提交建屋发展局或市区重建局出具的、批准该场所用作开放式按摩院的相关土地规划批准。

除此之外，业者也必须确保场所不得设有房间、隔板、小隔间、窗帘或其他可使按摩服务在私密环境中提供的设施，以及顾客和公众必须能够随时从场所内部和外部无遮挡地看到正在提供的按摩服务。

警方指出，将给予相关业者一年的过渡期，业者必须在2027年11月30日前申请到执照，不然就必须停业。

徐芳达：建屋局1月以来对26起个案采取行动

国家发展部长徐芳达星期四也在脸书贴文说，在新措施下，现有和新开设的开放式按摩院业者，须根据营业场所属于组屋店面还是私人产业，向建屋发展局或市区重建局取得土地用途批准。“业者必须先获得这项批准，才能反复申请执照。”

他强调，建屋局将继续对违规业者采取严厉行动，并自今年1月以来已针对26起涉及在售出及出租店面出现卖淫活动的个案采取行动，包括与已售店面的业主合作，驱逐违规业者，以及终止一家出租店面的租约。

徐芳达提醒业主说，他们有责任确保不对其场所内的色情活动视而不见，否则将面临严重后果。

“邻里社区是居民安居、家庭生活的地方，我们将确保这里对所有人而言都是安全的环境。我们会继续与警方紧密合作，杜绝邻里内这类不良活动。”

按照现行法令，按摩院执照目前只分第一和第二类。第一类可在建屋局商铺、购物中心和酒店经营，营业时间限定为每天早上7时至晚上10时30分；第二类只能在远离住宅区、学校和宗教场所的地点经营，只能从上午10时营业至晚上10时30分。

根据按摩院法令，无照经营按摩院的业者一旦罪成，可面临罚款最高1万元，或坐牢最长两年，或两者兼施。重犯者则可面临罚款最高2万元，或坐牢最长五年，或两者兼施。