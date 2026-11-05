新加坡首轮可持续航空燃料采购招标预计在12月中旬启动，初步采购量为2万至3万公吨，得标供应商须从明年6月起交付燃料。

我国将结合长期、中短期合约及现货采购，在确保可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，简称SAF）供应稳定的同时，保留灵活调整采购策略的空间，以应对市场价格变化。

从明年起，我国将征收可持续航空燃料税，税款将注入新加坡民航局设立的SAF基金，再由当局旗下的新加坡可持续航空燃料有限公司（SAFCo）统一采购燃料。

民航局星期四（11月5日）发文告，公布我国采购SAF的可持续标准及首轮招标条件。

招标不只看价格 也考量供应稳定及本地产业发展

首轮招标开放给所有能够通过樟宜机场现有燃油管道设施交付燃料，并符合技术、品质及可持续要求的供应商和生产商。共有15家公司出席星期四举行的招标说明会。

根据文告，SAFCo评估投标方案时，除了考虑价格竞争力，也会考量供应链的稳定性、交付可靠性、可持续认证，以及供应商能否为我国SAF产业发展作出贡献。

SAFCo可能与一家或多家供应商签订首轮采购合约，得标者须从明年6月起交付燃料。民航局指出，这轮采购也有助于SAFCo了解市场反应，为日后逐步扩大采购规模提供参考。

SAFCo首席执行官陈晓晖日前接受《联合早报》访问时说，公司会根据市场情况，灵活采用不同期限的采购安排。

她说，长期合约有助于确保供应商履行交付承诺，维持稳定供应；中短期合约和现货采购则让SAFCo能根据市场价格变化，适时把握更有利的采购机会。

新加坡民航局可持续发展总监黄庆雄（左）和新加坡可持续航空燃料有限公司（SAFCo）首席执行官陈晓晖（右）日前接受《联合早报》访问，分享有关我国招标与采购可持续航空燃料的细节。（萧紫薇摄）

她指出，从业界目前的踊跃反应来看，我国要实现明年SAF使用量占航空燃油总用量1%的目标，“应该没有问题”。

她说：“关键还是价格，要争取最优惠的价格，才能充分利用征收的税款，尽可能购买更多可持续航空燃料。”

根据计划，从明年起，所有从新加坡起飞的航班须逐步采用SAF，初期目标是SAF占飞机燃油总用量的1％；到2030年进一步提高至3％至5％。具体占比视全球市场发展和燃料供应情况而定。

SAF生命周期碳排放量 须比传统燃油至少减少40%

在燃料标准方面，民航局规定，使用SAF税款采购的燃料，除了须符合国际民航组织（ICAO）的“国际航空碳抵消和减排计划”（CORSIA）标准，整个生命周期的碳排放量，也须比传统航空燃油至少减少40%。这一减排门槛高于CORSIA目前规定的至少10%。

民航局可持续发展总监黄庆雄说，当局设定较高的减排要求，是为了确保投入航空业脱碳的资源能带来实质成效，同时避免过度限制SAF的原料来源和生产技术。

目前，市场上大部分SAF采用氢酯和脂肪酸（HEFA）生产途径，以废食用油、动物脂肪等为原料，整个生命周期的碳排放量可比传统航空燃油减少七八成。

黄庆雄也说，民航局会定期向公众交代SAF基金的收支情况，包括征收的税款、采购燃料的开支，以及实际采购量。初步预计，这些资料将与民航局的年度财报一并公布。