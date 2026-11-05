九人团伙设麻将局做牌“砍菜头”，27岁主谋使出“美人计”在交友网站假扮女郎让受害者上钩，还利用女友与他们见面打牌，至少28人坠“包输”麻将局，痛失10万元。

被告洪义胜（27岁）面对41项包括恐吓、欺骗和抵触赌博管制法令的控状，他承认其中八项，法官将余项一并纳入考量后，判处他两年监禁，外加1万5000元罚款。他当时的女友刘芷仪（23岁）则面对38项诈骗和抵触赌博管制法令的控状，她今早承认其中六项，案件展期至12月9日下判。

案情显示，洪义胜（27岁）是这起案件的主谋。他于2024年4月策划麻将骗局，并在同伙住家或大巴窑战备军人协会设局。他在数个交友平台上，冒充女生创建数个交友账号，并附上简单个人简介和Telegram用户名，让有意者联系，随后便展开聊天，也邀请对方一起打麻将。一旦成事，洪义胜便安排女成员，包括自己的女友刘芷仪假扮“女网友”出面和做东。这些约会对象随后成为骗局的受害者。

每场麻将局由三名同伙和一名受害者组成，每次都会让同伙使用假名，并设定彼此之间的虚假关系，例如朋友、兄弟姐妹、假装彼此并不认识、第一次见面等，以让受害者误以为这是一个正常的麻将局。洪义胜也会决定麻将局的规则和赢钱计算方式。

三名同伙麻将桌上也“各司其职”，有人负责避免受害者胡牌；有人负责尽快胡牌，或让下家“吃牌”；另一人则负责把台数做大，从而让受害者输掉更多钱。

大多数情况下，洪义胜还会安排一名后补玩家负责观察受害者的打牌方式，并将相关情况告诉其他同伙，或是替补上场。洪义胜估计这套安排能让他们的胜率达到99%。

他还嘱咐同伙们，打麻将时不要使用手机，也避免分心，还安排资深玩家为其他成员进行两次培训，教导成员如何观察受害人和互相配合出千。

2024年4月至6月期间，洪义胜安排了不少过28场“包输”麻将局，涉及至少28名受害者。其中19场麻将局顺利进行，洪义胜估计骗得约10万元。洪义胜决定每名共谋者的分成，每场参与麻将局的玩家可获得300元至500元的酬劳。

完整报道，请翻阅2026年11月5日的《新明日报》。