开业仅一年，由周初明和本地美食网红Miss Tam Chiak等合伙开设的淡滨尼咖啡店，因人流不足无奈结业。

这家原本24小时营业的咖啡店Maxim Tam Chiak Kopitiam，位于淡滨尼64街第666座，去年10月开业后，设10个美食摊位，包括煮炒摊阿福街咖哩鱼头等。

咖啡店结业的消息近期流传，有人留言说，亲自到场查看，咖啡店所有摊位都已关闭，甚至有人称“那里像个死城”，相信结业与人流量问题有关。

《新明日报》记者星期四（11月5日）早联系上本名欧倩慧的Miss Tam Chiak，她证实咖啡店已结业。

“坦白说，虽然那里有很多新组屋，但人流量真的没这么多，对我们来说，在那里做咖啡店不容易。我们后来拿到登加的咖啡店，就决定把精力放在登加。”

她坦言，登加也是个新组屋区，料也会遇到挑战，但觉得要尝试、冒险，才知道是否可行。

“每个地方都有人流量的担忧，有各自的挑战，试了才知道。”

记者也尝试联系周初明，但至截稿时尚未取得回复。

完整报道，请翻阅2026年11月5日的《新明日报》。