汽车在小印度一带涉连撞路旁三辆汽车及一辆罗厘，24岁男驾驶员事后逃离现场，警成功追踪下落，他目前协助调查。

这起事件发生于星期三（11月4日）傍晚6时30分左右，地点是小印度一带的赛阿威路（Syed Alwi Road）。

读者张先生（68岁）第一时间致电《新明日报》，指一辆汽车接连撞上停在路旁的多辆车子，驾驶员事后逃离现场。

记者赶抵现场时，两名交警正在调查，涉事的四辆汽车及一辆罗厘仍停在路旁，不少公众驻足围观，受牵连的车主也陆续赶到了解情况。

据观察，被撞的车辆一排停在左侧路旁，涉及肇事的银灰色智马达（Smart）汽车则停在一排车的前方。

一辆罗厘右前方受损，地上散落不少碎片；福士伟根汽车车头凹陷，车内显示屏也因撞击脱落。

福士伟根车主陈先生（25岁，财务顾问）透露，他中午1时许便把车子停在路旁，之后上楼工作，直到晚上7时许下来，才发现车子遭撞。

“我没听到撞击声，还好当时人不在车上。维修费应该不便宜，现在也给我的工作带来一些麻烦。”

另一辆马自达休旅车被撞上行人走道，车后部出现大片凹痕，前方有刮痕。车主何先生说：“我当时在附近购物，接到交警来电后立即赶回现场。”

丰田休旅车车主则指事发时在楼上店屋工作，同样对车祸不知情。几名车主面对突如其来的事故都感到无奈，自认倒霉，各自安排拖车及维修事宜。

警方受询时证实接获一起撞后逃事故通报，事故没有造成伤亡。一名24岁男汽车驾驶员目前正协助警方调查。

完整报道，请翻阅2026年11月5日的《新明日报》。