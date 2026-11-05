淡滨尼两尸三命恐怖车祸，亲戚为死者遗下的6岁儿筹款，不到一周已筹得超过48万元。平台发声明称，完成法律手续前不发放善款。

亲戚为10月29日晚间在淡滨尼12道一起致命车祸中，失去双亲的6岁男童发起筹款，截至星期四（11月5日）早已获得1万2063名公众捐款，筹得超过48万元。

筹款平台Give.Asia星期三（4日）发声明说，平台10月31日接获男童父亲一名亲属的筹款请求。平台在核实筹款发起人的身份证明文件，以及男童双亲的死亡证明后，才批准筹款活动。

对于公众关注善款日后如何管理，Give.Asia指出，家属计划以男童的名义开设专用银行户头，将善款用于他的生活、教育、医疗及长期经济保障。

平台准备与家属、相关专业人士及其他有关方面，探讨设立信托或其他保障机制，确保善款在男童成长过程中，能用于满足他的需要。

Give.Asia指出，由于男童的法定监护权程序仍在进行，平台将继续保管通过平台筹得的善款，直到获得必要的法律授权及银行安排，才会发放款项。目前尚未确定发放日期。