涉毒被抓捕时激烈反抗，一名64岁男子被指朝两名肃毒局人员吐口水，并咬伤另一人大腿。男子最终被制伏逮捕，三名肃毒局人员事后被安排接受传染病检查。

中央肃毒局星期四（11月5日）发文告说，当局星期二（3日）早上根据接到的线报到马西岭路一带突击一间住宅单位。

当局进入单位后，一名64岁男子展开激烈反抗，挣扎中咬伤一名执法人员的大腿，之后还朝着两名执法人员吐口水。男子最终被制伏，当局随后展开搜查，从单位搜出约1554克大麻、166克冰毒、25克爱他死、356元现金和吸毒用具。

这批毒品的市价超过5万5000元，当中大麻和冰毒的数量足以满足320名吸毒者整整一周的毒瘾需求。肃毒局之后安排三名受影响执法人员接受治疗，包括传染病检查。据了解，三人目前无恙。

根据《滥用毒品法令》，任何人走私超过500克大麻入境或出境新加坡，一旦罪名成立，违例者可能面对死刑。

肃毒局说，针对男子的调查正在进行中，有关男子蓄意伤害和对公务员使用刑事暴力的案件则转交给新加坡警察部队进一步调查。

肃毒局情报署署长黄凯颂在文告中强调，当局绝不容忍任何针对肃毒局人员的暴力行为，并且将对威胁或袭击执法人员者采取严厉行动。“肃毒局将为因公受伤的人员提供全力援助。”