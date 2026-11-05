为了能更广泛触达到不同背景的读者，《联合早报》推出英文版网站，借助前沿人工智能翻译模型，再加以人力校对审查及润饰，将华文内容转为英文，协助年轻人和各种族读者跨越语言隔阂，更深入了解早报呈现的观点和视角。

《联合早报》作为新加坡华文媒体的本质不变，将继续坚守自身的编辑方针、新闻传统，以及对华文新闻事业的使命。

总统尚达曼星期四（11月5日）在报业中心礼堂为《联合早报》英文版（www.zaobao.com.sg/en）正式推出主持仪式。

《联合早报》推出英文版网站，是新报业媒体集团采用人工智能翻译科技，逐步以新加坡的四个官方语言呈现旗下主要报章内容工作的其中一个项目。

英文报章《商业时报》和《海峡时报》分别在今年3月和10月推出华文版。《联合早报》是率先推出英文版的母语报章，等到英文网站运作稳定，将逐步启动马来文和淡米尔文版。 《每日新闻》（Berita Harian）和《淡米尔之声》（Tamil Murasu）也会探讨如何推出面向其他语言社群的版本。

这是新报业媒体为拉近新加坡各语言社群距离所迈出的重要一步，目的是让读者以自己熟悉的语言，更深入洞悉其他社群如何看待世界、所关心的课题，以及所秉持的核心观点。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲因声带不适，无法在推介仪式上致辞，她的讲稿由《联合早报》总编辑洪奕婷代读。

李慧玲说，她长期以来有一个愿望，也就是新加坡不同的社群，有更多机会可直接阅读彼此的文字，通过促进不同社群相互理解，维护本地社会多元性这份珍贵资产。

早报过去在这方面做出努力，包括由从事马来文学翻译的前辈在早报副刊文艺版向读者介绍本地马来文小说。然而，一切都得靠人力，考虑到成本效益，这类工作难以长期坚持。

新报业媒体旗下不同语文的报章，过去也出于不侵蚀彼此市场的考量，没有推出不同语文的新闻内容。

《联合早报》推出英文版网站，是新报业媒体集团采用人工智能翻译科技，逐步以新加坡的四个官方语言呈现旗下主要报章内容工作的其中一个项目。（海峡时报）

李慧玲指出，如今科技降低翻译和内容生产成本，国际媒体以不同语文提供新闻内容不再是新鲜事。早报作为公共服务媒体，更应该迈出这一步，在科技达到较成熟的阶段，负责任地善用科技，主动提供不同语文的版本。

“（这能）让我们的不同社群更容易看到彼此、了解彼此，也让外国朋友更清晰、更深入地看到新加坡社会的多元性。”

以《联合早报》和《海峡时报》而言，目前彼此重叠的内容约有30%。李慧玲指出，这意味着两份报章各自有大量的新闻报道、分析和评论，是另一份报章的读者平时未必有机会接触到的。

“从整个新报业媒体的角度来看，翻译不只是把同样的内容换一种语文呈现，而是增加了读者可接触到的信息量，让更多人看到不同的观点和视角。”

《联合早报》也希望借助英文翻译，辅助更多年轻受众了解和欣赏早报的新闻报道，包括不太习惯阅读较深入华文报道的年轻人。

李慧玲说，这么做不是要取代华文新闻，而是以另一个方式，让更多人接触到早报的内容，以及了解本地华文新闻的价值。

对于一些人担心推出早报英文版会影响母语报纸的阅读。李慧玲对这些顾虑表示理解，并承诺会认真看待。她指出，《联合早报》将继续秉持扩大年轻受众的使命，通过增加视频的制作和持续投入学生报，让年轻一代继续接触华文媒体。

李慧玲强调，《联合早报》的根本，还是华文媒体。

“我们的编辑方针、新闻传统，以及对华文新闻事业的坚持，都不会改变。我们招聘的记者，还是必须能够用华文采访和写作的。”

新报业媒体董事总经理郭又铨说，集团旗下每个新闻室有各自的专业知识和声音，对各自服务社群也有深入的了解，主要报章推出不同语文版本，是希望让更多人接触有关报道和内容，包括不熟悉原版报道所使用的语文的读者。

“我们让更多这些报道以不同语文呈现，希望让更多读者能从不同角度看待课题，增进对彼此的了解……这将丰富本地多元文化的内涵，更紧密地凝聚新加坡人。”