六旬“喂鸽惯犯”阿嫂屡劝不听，多次在组屋区用白米和面包喂食野鸽，不仅引来群鸟飞入单位，留下的鸟粪更影响邻居生活，如今再次被控上法庭，遭罚款3500元。

被告陈清珠（68岁，译音）面对七项抵触野生动物法令（Wildlife Act）的控状，她承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。

案情揭露，被告是屡教不改的惯犯。她此前便因屡次非法喂食野鸽，于2017年9月25日接获当局警告。隔年6月及9月，她又因重犯而分别缴付200元和400元罚款销案。

2019年10月，她再度两次违规，在被罚款400元后依然肆无忌惮，随后分别在2021年3月31日以及2022年1月8日和21日接获当局的严正警告。

被告的行为对邻居造成不便。住在其楼上与楼下的邻居纷纷向当局投诉，指野鸟不断飞入被告的单位，已影响他们的生活。市镇理事会一名清洁工人也透露好几次看见被告喂食野鸽。

2025年8月3日，一名执法监控人员在义顺22街第755座组屋附近发现被告将米饭撒在地上喂鸽，随即上前喝止并要求她停止这一行为。

岂料被告完全不听劝告，在今年1月23日至6月30日期间，又先后六次被逮到用米饭或面包喂食野鸽。

没缴罚款 坐牢七天代替

被告星期三（11月4日）遭罚款3500元。根据案件入禀与管理系统（ICMS），被告没有缴付罚款，以坐牢七天代替。