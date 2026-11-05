两名中国籍男子随旅行团来本地意图破门行窃，趁着夜深人静翻越围墙潜入佛寺，以自制的“钓钱工具”从捐款箱偷走约300元，星期三（11月4日）被判坐牢14个月。

被告是来自中国的廖全万（50岁）与廖永展（43岁），二人各承认一项破门行窃及一项企图破门行窃的控状。

案情显示，两名被告在中国相识并成为朋友。因认定新加坡经济富裕，两人于今年3月合谋决定跟团来新赌博并趁机作案行窃。

他们入境前特地准备了用细绳与胶带制作的“钓钱工具”，企图将系有胶带的绳子穿入捐款箱的投钱口，借黏住箱内钞票将其钓出。抵新后经一番暗中踩点观察，两人最终敲定对位于马里士他一带大人路（Tai Gin Road）的缅甸玉佛寺下手。

今年4月2日凌晨1时15分至4时30分许，二人翻越寺庙围墙，随后掏出自制工具从捐款箱中陆续捞取约300元现金。

行窃期间，一名僧人恰巧路过取水，当场撞破两人的罪行并厉声喝止。两名被告见行迹败露慌忙逃窜，再度翻过围墙落荒而逃。

逃出寺院后，两人随手将作案工具丢入路旁沟渠，随即搭乘德士赶回酒店收拾行李，直奔樟宜机场改订更早班机潜逃回中国。

两人将偷来的钱用于购买回中国的机票、食物及香烟，事后未作出任何赔偿。（人名译音）

首次干案得逞 食髓知味再返新

两人回国后再次计划重返本地干案，结果入境时落网。

案情指出，二人首次得逞逃回中国后，于今年8月又打算来新赌博，并计划再度寻找目标破门行窃。

8月17日，两人从中国乘搭航班飞抵樟宜机场，随即在关卡被警方逮捕，随后一直被还押至今。